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盤點今年最差勁的3C產品　各大科技品牌無一倖免全上榜

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▲鴻海,亞太電信,英特爾,VR,5G。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Gizmodo認為今年每一款頭戴式虛擬或擴增實境產品都尚未成熟。（圖／ETtoday示意圖，與內文無關）

 科技中心／綜合報導

目前為止各大科技媒體已評選完今年最令人喜愛的科技產品了，現在是時候開始來盤點那些令人失望的產品了。Gizmodo稍早前列出12款今年最差勁的3C產品，各大廠牌包括Google、微軟、三星及蘋果等無一倖免，全都榜上有名。

首先第一款就是由專業級攝影品牌RED打造的Hydrogen One，該機款號稱搭載「全息螢幕」及模組化配件，不過作為一支手機，Hydrogen One更像是一種炫技作品而非消費者願意購買的產品。而且，該機款搭載了一年前的高通S835處理器及過時的Android版本，Gizmodo直言該機款簡直讓RED的聲譽蒙羞。

而三星上榜的產品則是一款二合一的筆記型電腦Galaxy Book 2，雖然該機款結合了高通S850晶片及Windows系統，並號稱續航可達20小時，但該機款的價格與其產品本身的質量不符，因此上榜。接著就是微軟Surface耳機，雖然該產品掛上Surface的名稱，但做卻沒有其他「Surface系列」來得好，音質不佳且戴起來也不舒適。

另外，蘋果首款智慧音箱HomePod也被點名，這款智慧音箱外觀簡潔優美，音質也令人驚豔，但該產品售價卻是Sonos One的2倍，另外它搭載的智慧語音助理Siri，在使用起來沒有那麼「智慧」。另一款上榜的產品就是HTC U12+，Gizmodo認為，U12+的邊框太寬、續航力不佳，且其主打的感壓式按鍵更是設計不良。

其它上榜的產品包括Google的手機電視棒Chromecast、號稱全球首款變形掃地機器人Coral One、號稱可以體溫發電的智慧型手錶PowerWatch X、Xbox的Hyperkin Duke手把、SONY的運動耳塞式無線耳機WF-SP700N、任何一款平板電腦鍵盤已及每一款頭戴式虛擬或擴增實境產品。

▼影片取自Gizmodo，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：3C產品,蘋果,Google,微軟,HomePod,HTC U12+

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