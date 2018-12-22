　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

索退千萬保費成歷史　在超商跟機器人買保單避免非親晤親簽爭議

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼政治大學教授彭金隆主導的金融保險科技生物特徵身分驗證平台系統，已有多家壽險公司簽約準被導入新的銷售、核保系統。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲政治大學教授彭金隆主導的金融保險科技生物特徵身分驗證平台系統，已有多家壽險公司簽約準被導入新的銷售、核保系統。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

保險法80年的大翻修，草案中包括因應行動投保金融科技創新，擬開放保單可不再以業務員親晤親簽，改使用指紋、虹膜、聲紋、自然人憑證等生物辨識，未來就有可能在超商、ATM、平板網路上等許多通路，刷卡付款向機器人購買自己需要的保單。

政治大學風險管理與保險學系系主任、教授彭金隆說，透過影像身分認證系統，收集交易影像、客戶聲音及簽名等多重確認機制，讓金融保險科技服務更符合市場交易常規。政大金融科技研究中心保險科技實驗室過去一年多來自行研發完成保險業身分認證及交易確認系統計劃，就是欲藉此將保險界常見業務員與保戶之間「親晤親簽」爭議問題，提出解決方案。

彭金隆說，過去法規對保險契約成交與交易內容的確認，太過注重在簽名形式上，但保險法並未規定保險契約成立非親簽不可，而是只要證明民眾與保險公司雙方意思表示合意即可完成契約。因此只要可以更明確的證明當事人身分以及交易內容的確認，未來就可以應用在各種通路之上，例如超商、保險公司門市、網站、手機下載的App或是業務員的行動投保的平板電腦裡，都有其可行性。

而保險局此次修法草案中，擬就《保險法》第43、44條中的「保險契約，應以保險單或暫保單為之。由保險人於同意要保人聲請後簽訂。利害關係人，均得向保險人請求保險契約之謄本。」有重大變革。

也就是說，未來就不再像現在使用紙本的保單契約，開放使用電子保單，保戶也無需在要保書上填寫、簽名等完成投保告知事項及買賣契約成立的方式，透過平板等螢幕掃描身分證確認，以及指紋、瞳孔的虹膜、自然人憑證、聲紋等的雙重確認為本人親自表達購買保單的意思，便可以視為契約成立，待保險公司審核投保資格之後，就可以完成核保承保流程。

延伸閱讀

►獨家／保戶非親簽索退1800萬　南山人壽：已還全部保費

►要保書非親簽退費2千萬　壽險公會：業務員勿便宜行事

►獨／行員知情隱匿2年遭踢爆　涉唆使保戶偽簽冒用印章買儲蓄險

►買保險更科技！打包整個交易影像聲音簽名　非親晤也行

►南山人壽退1800萬保費　業務員遭公司追究扣發34萬佣金

►身分證人臉聲紋辨識　業務員帶著平板趴趴走賣保單1小時搞定

►2019年保險圈選邊站互別苗頭　行動王VS生物特徵身分驗證平台

ET快訊
蔡依林談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體

關鍵字：超商,機器人,保單,親晤親簽,保險法,金管會,保險局,指紋,虹膜,聲音,自然人憑證,生物辨識,政治大學,彭金隆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

要保書非親簽退費2千萬　壽險公會：業務員勿便宜行事

獨家／保戶非親簽索退1800萬　南山人壽：已還全部保費

腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑帶病投保拒賠罹癌險200萬

吳欣盈出手攪亂保險圈VIP等級　與3家人壽拚尊榮禮遇服務

影／乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新防癌險2019年元旦上路

賣兩顆腎都難賠　一張表看懂第三人責任險強制險差異破車主迷思

超跑條款+1路權人人等值　開名車的人自行承擔超額風險

國人癌險保額只25萬　單靠一張保單難撐每月數十萬醫療費　

國泰中壽台灣暗蒐6年揪出詐保家族　裝精神病住院領走3千萬

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

失能險保費漲3成？　業務通路盛傳年底停售舊保單要買趁快

2018年最受國人青睞保單　利變增額壽險、美元保單及失能照護險

買保險前子宮頸抹片檢查異常哪知會得乳癌　保險公司不一定可拒賠

索退千萬保費成歷史　在超商跟機器人買保單避免非親晤親簽爭議

腫瘤離肛門10公分難觸診硬說帶病投保　業者乖乖理賠直腸癌200萬

可設孩童死亡特別補償金　邵之雋：權衡道德風險跟公平正義

80年來最大變動！　一張表看懂保險法大翻修

腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑帶病投保拒賠罹癌險200萬

被保險人投保前須告知病史　否則保險公司有權不理賠

一張表看懂2019年新防癌險　保險局揮大刀砍理賠爭議

網友激推Dior#740！塗了「黃皮變白肌」，買到得要靠運氣！

宜蘭第5個轉運站　蘇澳轉運站啟用

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

冬至必吃這味！台北延三夜市湯圓老店飄香55年　配茼蒿最對味

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

保險熱門新聞

一張表看懂2019年新防癌險　..

80年來最大變動！　一張表看懂..

腹痛送醫才知直腸癌第2期　遭疑..

吳欣盈出手攪亂保險圈VIP等級..

腫瘤離肛門10公分硬說帶病投保..

被保險人投保前須告知病史　否則..

3家人壽暗蒐6年　揪出詐保家族

乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新防..

子宮頸抹片檢查異常哪知會得乳癌..

8家人壽白付理賠金　監委促防堵..

失能險保費漲3成？　業務通路盛..

2018年最受國人青睞保單　利..

索退千萬保費成歷史　在超商跟機..

躉繳1億五星VIP　人壽拼高端..

更多熱門

相關新聞

柯文哲兩岸論述 時殷弘：不代表台當局

針對台北市長柯文哲以「兩岸一家親」為主軸，並打算提出新的兩岸論述，中國人民大學國際關係學院教授殷弘上午表示，柯文哲的話是積極的，但不會有多大影響，因為他「目前僅是台北市長」，對陸方來說，「個人的表態不能代表台灣當局」。

勞動基金明年投資看好4大亮點產業

可設孩童死亡特別補償金　邵之雋：權衡道德風險跟公平正義

80年來最大變動！　一張表看懂保險法大翻修

被保險人投保前須告知病史　否則保險公司有權不理賠

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面