10個造景都是打卡熱點！3.5米高熊大超萌　LINE FRIENDS特展來台灣了

▲「LINE FRIENDS 世界環遊主題大展」終於巡迴來到台灣！十大主題空間讓你拍好拍滿，佔滿整個手機記憶體（圖／LINE FRIENDS提供）



生活中心／台北報導



農曆春節即將來臨，生活食之無味又感到苦悶嗎？2018年底前最受矚目的「LINE FRIENDS 世界環遊主題大展」將於聖誕節，在台北華山文化創意產業園區登場！熊大與兔兔雙人搭擋，化身成專業機長、空姐帶領大家上雲端，徜徉在藍天白雲的異想世界裡，最夯的打卡景點，十大主題空間讓你拍好拍滿，佔滿整個手機記憶體。

LINE FRIENDS大集合，此次展覽以「環遊世界」為概念，把眾多大型陳設都空運來台，像是主角熊大與兔兔變成機組人員，招呼每個人搭乘熊大航空，翱翔各國走訪各處驚喜的繽紛世界。特色展區包含：熊大航空機艙、世界入境大廳、航空機艙、北極極光村、埃及獅身像、日本櫻花情人橋、歐洲聖誕廣場及美國牛仔部落。

▲LINE FRIENDS大集合，此次展覽以「環遊世界」為概念，把眾多大型陳設都空運來台，莎莉變成獅身像，彷彿來到古城埃及。

▲麗莎的愛斯基摩冰宮，這個冬季感受一下藍冰白雪的視覺震撼吧！

▲戀愛中的熊大和兔兔，浪漫氣氛渲染力超強，快帶你的姐妹、戀人到橋上合影一張留下紀念。

現在出發環遊世界「LINE FRIENDS 世界環遊主題大展」終於來到台灣了！從2018年12月25日（二）至2019年4月7（日）止，現場將有3.5米糕的閃亮雪Mega Brown圍著條紋圍巾，讓人超想依偎在他旁邊，另有一比一等身大的部長與詹姆士穿梭在展場內，每個角落驚喜無限，萌到爆表，轉個灣又看見莎莉變成獅身像，彷彿來到古城埃及；特別是櫻花情人橋上，熊大兔兔談戀愛的風景感染週遭，浪漫的氛圍值得連拍好幾張！

▲粉絲最愛逛的特展商店，五花八們的限定商品應有盡有，抱枕、吊飾、文具玩偶等，超卡哇伊的小物買到剁手。

▲LINE展場護照，每個打卡處可以蓋上旅途印章。

展覽期間，除了現場刷中信LINE Pay卡除了購全票享85折，即日起至12月24日（一）180元預售票進入最後搶購階段，療癒系的必看展覽不要錯過了。另外，粉絲最愛逛的特展商店，五花八們的限定商品應有盡有，抱枕、吊飾、文具玩偶等，超卡哇伊的小物買到剁手，同時也提供展場護照，每個打卡處可以蓋上旅途印章，擁抱今年最浪漫的特展，馬上入手搶票，享受寒假的小確幸。

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展覽日期：2018.12.25(二) - 2019.04.07(日)，除夕休館一日

展覽時間：10:00 - 18:00 （最後入場時間為17:30）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2C館（台北市中正區八德路一段1號）