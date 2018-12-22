苦民所苦　陳怡珍要求凍漲海安路地下停車場月票

▲台南市議員陳怡珍強力呼籲市府介入協調，凍漲海安路地下停車場月票，將優惠措施還給居民，維持現有的收費標準，才是苦民所苦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市海安路地下停車場月票外傳將於2019年1月起調整價格，停車優惠大幅縮水，停車費月票原本1個月2200元，1月1日起將調整為2500元；里民優惠月票原本1760元，調整為2千元，市議員陳怡珍直呼實在漲太兇！

陳怡珍議員指出海安路周邊路面停車格位被取消，里民抱怨連連，停車規劃的配套措施不足。陳怡珍表示接獲許多民眾陳情，希望能維持現狀月票，漲價實在是剝奪附近居民的權益，有違當時停車場和居民的協議。因此陳怡珍強力要求市府凍漲，並與地方溝通以檢討調整，減少民怨產生，看緊人民的荷包。

陳怡珍議出，海安路地下停車場自2012年開始試營運，初期為了鼓勵民眾使用，停車前2個小時免費，逾2小時每30分鐘收費10元優惠措施，並推出優惠停車月票。之後月票頻頻漲價，委外廠商不僅取消前2小時免費的優惠，一般月票漲至2200元，沿線里民優惠月票更漲至1760元。

如今宣布2019年1月起月票將漲至2500元、里民優惠月票漲為2千元，叫附近居民情何以堪？加上海安路景觀改造工程完工後，路面停車位減少，附近里民及商家停車問題日漸嚴重，停車場月票漲價無疑是雪上加霜，不僅剝奪附近居民的權益，更有違當初停車場和沿線里民的協議。陳怡珍說市府如不好好檢討海安路沿線的停車規劃，只會扼殺地方發展。