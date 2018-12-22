柯文哲讓政治變娛樂？黃瀞瑩：讓民眾用不同的方式了解政治

記者陳家祥／台北報導

沒有了民進黨資源挹注，台北市長柯文哲能在2018九合一選舉驚險過關，身邊的年輕幕僚功不可沒，用更貼近年輕人的方式，把政治帶進民眾生活裡，7月時一支《一日幕僚》影片更是讓民眾參與政治有了新的見解。其中，因影片爆紅的「學姊」黃瀞瑩說，《一日幕僚》讓大家看到台灣政治人物平時難以見到的面相，或許會有人認為很娛樂化、是網紅，「可是這沒有什麼不好，只是用一個不同於以往傳統的方式，去了解台灣的政治。」

▲「學姊」黃瀞瑩接受《ETtoday》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

不正經打選舉博目光 輕鬆化增民眾參與感

黃瀞瑩表示，阿北（柯文哲）常講早上7點30分開會然後都弄到很晚才回家，但民眾平常只會在他受訪的時候看到他，其實不太知道他每天在做什麼，而一日系列就是跟著一個行業去了解一整天在做什麼，「後來想到，不如就透過他們的鏡頭，帶大家看市長每天都在做什麼」，當時就讓他們從市長還沒出門開始一直跟到晚上，讓大家了解市長一天有哪些行程都在忙什麼。

儘管《一日幕僚》讓民眾對於政治有了新的看法，也影響了這次選舉的走向與風氣，但面對這種比較「不正經」的參與方式，許多老一輩的民眾仍無法接受，炒話題、膚淺、網紅、綜藝化等，議員、名嘴的批評也隨之而來。但看在柯營的幕僚眼中，影片的爆紅仍舊對選戰有正面的影響。

以市井小民的角度，黃瀞瑩認為，民眾接觸到政治多是從過去的模仿節目開始，「其實台灣人看政治不會想用太嚴肅的心態，甚至可能會希望說…因為平常生活都這麼忙了、壓力這麼大，回家在看到政治新聞的時候，當然會希望沒有壓力、不那麼緊繃，大家可能會用另外一種角度去看政治新聞。」

「選舉娛樂化的話，這支影片帶給大家的是另一種效果，就是大家可以看到台灣的政治人物不一定要用嚴肅的方式呈現。」黃瀞瑩說，台灣的政治可以有更多其他的面向，可以去呈現台灣政治人物的各種角度，儘管被批評很娛樂化、網紅，可是沒有什麼不好，「你只是用一個不同於以往不同於傳統的方式，去了解台灣的政治。」

▲黃瀞瑩掃街也大受歡迎，人氣不輸柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

《一日幕僚》太紅 黃瀞瑩坦言曾想躲起來

「一開始會困擾。」黃瀞瑩笑說，影片當天播出後，隔天早上起來突然發現臉書上有各式各樣不同的交友邀請，「大家都來按交友邀請，其實前三天真的有被嚇到，甚至有點想要躲起來不要上班，覺得怎麼會突然引發那麼高的關注度，就有一點緊張，甚至不想面對這件事情。」

「當然後續會有一些批評出來。」黃瀞瑩說，時常可以見到不友善的留言，長相、身材、穿著、口條等，全部都被批評一輪，「一開始對這種言論沒辦法接受，為什麼我不認識你，可是你要這樣批評我？」，一開始確實看到這樣的文章留言時候會有一點生氣，後來漸漸選舉開始後，有一些掃街或是主持一些行程，開始覺得讓大家知道我不是只有外表，如果我可以在主持方面甚至是在社群經營上有些其他的成果的話，「我覺得我蠻想要用這樣的方式來跟大家證明我不是只靠外表。」

▲柯文哲「teamKP，挺柯P」活動，競選辦公室幕僚黃瀞瑩、柯昱安、市府發言人劉奕霆。（圖／記者林敬旻攝）