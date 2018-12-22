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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

闖政治圈家人從擔心到支持　黃瀞瑩：現在他們連站姿都管！

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在2018九和一選舉驚險過關，除了個人魅力外，身邊一群青年幕僚也功不可沒，其中，又以因直播節目竄紅的「學姐」黃瀞瑩最受外界關注。從過去被外界評為花瓶角色，到選舉期間能獨當一面成為柯文哲代理人，化身柯的分身四處幫有柯候選人站台、拉抬聲勢，甚至能上政論節目發聲，黃瀞瑩在選舉期間的成長與轉變，外界有目共睹。

對於進入政治圈，黃瀞瑩接受專訪時說，當初大學畢業本來的目標是跑體育新聞，但後來因為學長姐介紹而踏入政治新聞界，剛好碰上2014年九合一大選，慢慢培養出興趣。後來出國到倫敦攻讀政治傳播碩士，返國後先是到立委蘇巧慧國會辦公室工作，接著經介紹進到柯市府。

▲台北市長柯文哲辦公室幕僚「學姊」黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

講到政治圈，外界印象大多不好，黃瀞瑩坦言，從事這行確實也曾讓家人擔心。「家裡的人有問，這真的是你想要的嗎？如果真的要走政治這塊你接下來的想法會適什麼？接下來要做什麼？你自己的規劃是什麼？他們一開始比較擔心這些東西。」黃瀞瑩說。

「一開始家人對柯文哲確實有些疑惑。」黃瀞瑩表示，家人起先也覺得，一定要有錢、有背景才可以踏足政治圈，此外，也對於柯文哲砍掉1500元重陽敬老金無法理解，加上自己前一年在國外念書，這些問題都沒辦法給一個合理的解釋，後來每天工作完回家跟家人解釋一點、解釋一點，他們的接受度就會慢慢越來越高。

▲台北市長柯文哲辦公室幕僚「學姊」黃瀞瑩。（圖／記者林敬旻攝）

黃瀞瑩笑說，家人目前還算支持，之前幾次選舉活動有主持的時候他們也都會偶爾會偷偷跑到現場默默在台下看，一開始主持的時候沒有辦法掌握現場氣氛，或是跟觀眾的互動有一點尷尬、沒跟主持搭檔培養好默契，他們也會在家看直播或電視新聞，甚至回家還會被虧，「每次回家都會稍微檢討一下，連我的站姿或是臉上的表情他們也都會看得很清楚。」

黃瀞瑩說，進來柯市府後，雖然與柯文哲、顧問蔡壁如聊天的機會不多，但大概可以知道他們想做的事跟別人不一樣，他們想要突破過去外界對台灣政治的概念跟文化，「他們有再三叮嚀我們有四個字是最重要，正直誠信，有跟我稍微聊了一下，覺得其實政治好像沒有離我們那麼遠。」

▲▼「學姊」黃瀞瑩專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「學姊」黃瀞瑩專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

而選舉期間，黃瀞瑩所到之處無不被粉絲包圍央求合照，人氣之高連柯文哲都曾搞笑說自己變幕僚。「更累，工作時間也會拉很長。」談到選舉，黃瀞瑩脫口而出一個「累」字，事前的準備討論、事後檢討，「譬如掃市場，市長一天要走10小時，但我們前一天也要花更多的時間在走這些路線。」

談到掃街，最讓黃瀞瑩印象深刻的就是「陳抗」，她表示，一開始競辦評估不會有這麼多陳抗，「我親自去掃街後才發現真的有這麼多不滿的心聲跟情緒，希望當面表達給市長知道」，一整個市場掃下來，歡迎跟不歡迎的感覺是很直接，「我們這些幕僚在旁邊觀察，心情也會受到影響，會覺得沒辦法得到這些人的支持、該怎麼樣得到他們的支持，甚至有時候會希望去當面跟他溝通，但他們完全不聽你講的時候，那心情蠻差的。」

▲▼柯文哲「teamKP，挺柯P」活動，競選辦公室幕僚黃瀞瑩（圖／記者林敬旻攝）

▲黃瀞瑩選舉期間曝光度大增（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：黃瀞瑩,學姊,柯文哲,柯P,台北市

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