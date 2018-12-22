愛女結婚！媽奮力用臉盆潑水祈福　無辜攝影師全濕：洗澡了～

記者張嘉晏／綜合報導

傳統結婚習俗中，女方媽媽會在禮車出發之際潑水，象徵女兒出嫁，不再是這個家的一份子，要踏入新生活成為男方家的一員；也有一派說法認為若水潑得又高又遠，新娘嫁出去會更好命。有位媽媽為了替女兒祈福，把水潑出去的時候，竟不慎波及到攝影師，讓他全身濕透，一旁的親友見狀也笑了開懷，短短影片吸引了十幾萬人次觀看。

傳統說法認為，嫁出去的女兒就像潑出去的水，而水若潑得又高又遠，就代表新娘灑出不好的淚水，嫁到男方家會幸福。一位媽媽因為想替出嫁的女兒祈福，禮車一駛離便拿了大臉盆往車尾奮力潑水，沒想到一大半都灑向一旁認真工作的男攝影師，就像洗了一場冷水澡一樣全身濕透。

▲▼ 媽媽奮力一潑，攝影師就濕了 。（圖／Stonevideo石頭婚禮錄影授權）

無辜攝影師無奈看向自己，「肇事」媽媽也摀住嘴巴表示不好意思，一旁的親友見狀後更是毫不客氣地跺地大笑，誇張表情也讓網友忍不住重播好幾次。

這支影片吸引了十幾萬觀看次數，鄉民表示，「哈這個還好...我家老媽是把盆子一起丟出去...是多想把女兒嫁出去」、「攝影師是新娘的前男友嗎？這樣報仇的」、「真的是攝影濕呀」、「媽媽說：歹勢第一次嫁女兒，第二次我會潑很準」、「如果這樣還不幸福 攝影師就被白潑水了」。

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