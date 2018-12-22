影／美政府部分關門啟動！邊境牆經費陷僵局　40年首見「一年關門3次」

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美國總統川普（Donald Trump）主張的美墨邊境牆經費僵局至今未解，當地21日晚間，參議院在沒有通過草案的情況下休會，聯邦政府部分單位關門機制如今正式啟動。參議院預計在當地22日中午（台灣時間23日零時1分）復會，但目前仍無法預測政府關門的時間會持續多久。

▲ CNN報導，這是美國政府40年以來首見一年內關門3次的情況。圖為國會山莊。（圖／路透社）

根據美聯社、CNN稍早消息，參議院投票程序從21日中午12時30分就開始，票數相當接近，包括美國副總統潘斯（Mike Pence）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及其他白宮官員下午紛紛現身國會山莊，就是為了避免政府關門的情況發生，程序性投票長達數小時。

雖然參議院先前通過支出法案，但川普要求國會提撥50億美元（約新台幣1534億元）築牆經費遭到民主黨人強烈反對，導致眾議院通過的版本不同，參議院必須重新表決，但最終未能即時通過法案。眾議院於晚間7時休會，參議院則在8點休會。

川普21日發推文指出，「如果民主黨不投給邊境安全，政府今天就關門！」更在上周一場會議對著參議員舒默（Chuck Schumer）及眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）說，「為了邊境安全，我很自豪的關閉政府。」

目前仍無法確定政府關門的時間會持續多久，政府約25%的資金已在午夜到期，包括國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院、司法部等9個部會以及數十個機構均受到影響。