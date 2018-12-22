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社會 社會焦點 保障人權

持「電擊棒」性侵、乾洗女網友　小開：曾被仙人跳有陰影

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記者陳豐德／新北報導

桃園一名資源回收場張姓小開，日前透過網路認識一名女子，雙方約20日約同見面後，約會期間小開哄得女子開心，當日晚間10時許一同前往三重正義南路上的旅社，一進到房間內小開就將房門鎖上，並從口袋掏出電擊棒，控制女子行動後並強行性侵，趁被害女子洗澡時洗劫錢包內的1萬2千元後逃逸，專案小組獲報後隔日在桃園住處將小開逮捕歸案。

▲▼桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，31歲的張姓男子在桃園開設資源回收廠，日前透過網路色情軟體結識，並用通訊軟體聯繫，騙得女方心花怒放後，20日約在新北市正義男路上見面，張男憑藉多年把妹經驗，讓女子卸下心防，配合張男進到旅店內打算好好休息。

不料才一進到房內，張男就把大門鎖上，並從口袋掏出電擊棒後故意啟動，發出「滋滋」的恐怖電流聲響，以此控制女子行動後，將他壓在床上性侵得逞，並趁女子進入浴室洗澡時，洗劫被害人皮包內新臺幣1萬2,000元之現金後逃逸。

▼張男犯案後離開三重旅社。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼張男犯案所持的電擊棒。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

被害女子返家後驚魂未定，當日在友人陪伴下向三重警方報案，警方立即組成專案小組，經調閱監視器後確認犯嫌身分，21日上午趁張男早上欲出門溜狗之際，眾警力一擁而上將其制伏，另在犯嫌住處起出犯案之電擊棒、穿著衣褲及贓款1萬2千元。

警方表示，張姓犯嫌當狡猾，已將相關通話紀錄及資訊全部刪除，警方懷疑犯嫌非初次犯案，正在擴大追查當中，訊問時他坦承強盜財物情事，卻辯稱並沒有性侵被害人，還說「不是為了錢犯案，是因為之前被仙人跳過，才會隨身帶電擊棒！」全案訊後依加重強制性交、強盜結合強制性交等罪移送偵辦。

三重分局長李安淳表示，強盜罪結合強制性交罪刑度為最少10年以上之重刑，該行為嚴重破壞社會治安，被害人心中更留下不可抹滅的傷害，本分局對於相關犯罪行為均鐵腕強力偵辦，治安作為無死角，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之態度，讓歹徒無所遁形，全力維護社會治安

▼警方在張男家中查扣贓款及衣服等證物。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼桃園小開持電擊棒性侵、乾洗女網友。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：三重,性侵,電擊棒,乾洗,仙人跳

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