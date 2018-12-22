思念過世父母　男子台南西港大橋跳水身亡

▲台南市西港區曾文溪西港大橋跳水事件，消防人員將陳姓男子打撈上岸己明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區曾文溪西港大橋12月21日晚上7時4分傳出有人跳水失蹤事件，台南市消防局出動人車前往協尋搜救，僅發現當事人機車未見人蹤，22日上午6時許發現跳水者浮出水面，經撈上岸，53歲陳姓男子已死亡，全案由檢警調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於21日晚上7時4分據報，位於據台南市西港區曾文溪西港大橋橋上南下車道發現1部機車，報案人稱疑有人跳水。消防局出動安定、西港分隊的救生艇、及消防車輛5車10人前往了解狀況，晚上7時18分安定車組到達，發現有1部機車停在西港大橋旁空地，未發現人員，機車停放位置離水域約400公尺，也没有無目擊者看見跳水，消防人員目前沿橋下岸邊搜尋，但一無所獲。

12月22日清晨6時19分許，台南市警佳里分局西港所轉報消防局，該名疑似失蹤者已浮出水面，消防人員於6時51分將死者體打撈上岸，明顯死亡，經查死者為53歲陳姓男子，未婚，各有兄、弟1人，死者目前獨居，留有遺書欲給兄弟，疑因思念過世的父母而心萌短見，案經家屬確認無誤，交由員警報請檢察官相驗查處。

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