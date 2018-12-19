法稅改革聯盟萬人上凱道　推倒法稅高牆

▲法稅改革聯盟萬人上凱道。（圖／法稅改革聯盟提供）

財經中心／台北報導

法稅改革聯盟今(19)日上萬民眾上凱道，「反威權！要生存！」百人穿黃背心組成人體骨牌排出「1996」、「假」、「貪」、「1219」字樣，要「推倒法稅高牆」，爭取法稅正義。

法稅改革聯盟以「財稅幫不倒 台灣不會好」行動劇以諷刺手法揭開法稅黑暗醜陋面，驚爆1996年台灣第一屆民選總統誕生後的政治整肅災難，檢察官「無中生有」再「小題大做」的案子，以假案、假稅單、假新聞，製造「假」案來升官。」

法稅改格聯盟今日以台灣版黃背心運動，訴求「落實轉型正義，平反冤案」，提出三點耀球：「成立平反1219委員會」、「召開稅改國是會議，導正稅法與稅制」、「停止賦稅黑箱作業，終結萬年稅單」。



法稅改聯盟表示，黃背心運動在台灣掀起一股法稅改革的巨浪，人民長期被法稅威權霸凌，工商界也痛批財政部都是用追稅的心態，看整個產業跟創新，這是最糟糕的。稅務訴願要先繳一半稅額、九千多條解釋函令，剝奪人民的財產權、訴訟權、生存權等等。面對財稅機關背離法治精神、程序正義、證據法則、租稅法定原則的課稅手段；凍結資產、限制出境等侵害人權的稅捐整肅，及形同虛設的行政救濟制度。

▼法稅改革聯盟萬人上凱道。（圖／法稅改革聯盟提供）