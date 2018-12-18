土耳其千人也穿「黃背心」上街　抗議政府經濟政策失敗

▲土耳其有數千名示威者穿著黃背心上街抗議物價飆漲等問題。（圖／取自KESK臉書粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

土耳其東南部迪亞巴克爾省（Diyarbakir）日前舉行示威活動，聚集了數千名穿著黃背心的群眾上街抗議物價上漲、生活成本過高等問題。土耳其自10月以來，通貨膨脹率以飆升至25.24%，達15年來最高，部分示威者因嚮往法國的「黃背心運動」，因此同樣穿著黃背心上街抗議。

綜合外媒報導，這起示威活動由土耳其公共事業工會（KESK）發起，地點為最多庫德族居住的迪亞巴克爾省。這起抗爭活動主要是因土耳其面臨經濟危機，導致物價不斷上漲，生活品質持續下降。

報導指出，土耳其10月的通貨膨脹率飆升至25.24％，成為15年來的最高峰，雖然在11月回落至21.62％，但民眾荷包仍是失血狀態。KESK主席波茲傑依克（Mehmet Bozgeyik）表示，「我國發生這種狀況主因為政府策略危機，我們不需要再為政策失敗買單，即使官員表示沒有失敗，但我們仍深深感受到危機襲來。」

▲ 法國黃背心運動，圖為12月8日法國各地示威活動。（圖／路透）

抗議群眾還要求恢復數萬名公共部門員工的職位，因為這些員工在2016年7月的軍事政變中遭到解雇。土耳其的經濟一直受到貨幣里拉暴跌的影響，同時市場對政府經濟政策保有許多疑慮，導致經濟狀況不良。

法國民眾因不滿政府調整燃料稅而引起汽油接著上漲，特別是柴油價格過去一年內已經上漲了約20%，因此以法國交通癱瘓為目標，佔領各城市與鄉村的重要道路和公共場所作示威集會遊行，人們穿著螢光黃色背心踏上街頭，怒火蔓延全國。