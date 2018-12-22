北市公寓頂樓加蓋佛堂竄大火　住警器大響助住戶逃生

▲和平東路4段上一處6層樓公寓發生火警，消防人員緊急疏散住戶，並未釀成傷亡。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市文山區和平東路4段一處6層樓公寓頂樓加蓋的鐵皮屋內，22日凌晨5時許突然傳出火警。起火點疑似在頂樓加蓋的佛堂內，火勢一發不可收拾，警消獲報後，加派增援人力到場，並拉多條水線同時入內灌救，火勢很快就被撲滅，並無造成人員傷亡，詳細火災發生原因，正由火調人員調查中。

台北市消防局第一大隊大隊長蔡家隆表示，火災發生在22日凌晨5時許，消防隊獲報後立即派遣消防車輛17部、救護車輛4部及消防人員59名到場。

由於消防人員抵達時，頂樓已經全面燃燒，並有擴大延燒的可能，消防人員立即部屬水線，同時進行人員搜救，共疏散11位男性住戶12位女性住戶，並在隔壁棟救出1名女性，共計24人。其中屋主3男1女，也在搜救過程中被疏散出來，並無人員受困或是傷亡。

▲住戶睡夢中被吵醒，才知道是火警發生。（圖／記者趙永博攝）

火勢在30分鐘內被撲滅，現場燃燒面積大約20平方公尺，主要燃燒地點為客廳、神明桌及堆放的雜物。除了起火戶，鄰棟建築也有點遭到燒灼的痕跡，所幸火勢很快就被撲滅，並無造成安全疑慮。

蔡家隆也提到，這次火災的住戶能夠順利完成逃生，一部分功勞，也要歸功於北市消防局所推廣的住宅用警報器。住警器發出的聲響，讓住戶能夠盡早發現火警，也提早逃生，並無造成人員傷亡，大隊長也呼籲民眾要盡早加裝，遇到火災時，才不至於造成遺憾。

▲消防人員拉出水線灌救，並出動雲梯車協助。（圖／記者趙永博攝）



▲天亮之時，消防人員已經控制住火勢，但仍灑水降溫。（圖／記者趙永博攝）