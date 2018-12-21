2018優良公寓大廈評選出爐　台南市頒獎表揚

▲台南市2018年度優良公寓大廈評選活動經過激烈的競爭，共有15幢公寓大廈勝出，並選出5幢公寓大廈分別頒發各項特色獎，由工務局長蘇金安頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市2018年度優良公寓大廈評選活動經過激烈的競爭，共有15幢公寓大廈勝出，並選出5幢公寓大廈分別頒發各項特色獎，12月20日由工務局長蘇金安頒獎表揚。

台南市近年來大樓華廈如雨後春筍般林立，市府為提升公寓大廈管理品質、鼓勵住戶積極參與公共事務及發揮管理組織運作功能，工務局106年創新作為開辦「優良公寓大廈評選活動」。今年為吸引更多優質公寓大廈參與評選活動，還增加綠美化獎、友善環境獎、最佳節能減碳獎、最佳管理維護獎、最佳開發規劃獎等5項特色獎；希望藉此蘊育更多優質的居住環境並提高政府與公寓大廈長久互動的意願，達到塑造「公寓大廈總體營造」目標。

優良公寓大廈評選活動內容分為管理維護及生活品質提升、管理組織運作、社區營造及關懷等三大面向納入評選重點。另外為配合政府政策及提高管理效能，增加相關行政事項配合宣導（如一氧化碳自主檢查、登革熱等）、管理資料E化、管理組織報備登記線上申報、無障礙設施設置及管理維護與創新事項列舉等考核項目。

評選活動由建築相關專業專家、公寓大廈管理實務專家及台南市政府委員至現場實地現勘、了解公寓大廈組織運作等，評選結果：小型新生組第1名知音悅大樓、第2名iLife大樓、第3名金華首席；小型青壯組第1名水樂集大樓、第2名中城一品、第3名瑜舍大樓。大型新生組：第1名世界花園社區、第2名文海硯大樓、第3名太子winW會館B區；大型青壯組第1名世界帝標公寓大廈、第2名世紀之門大樓、第3名陽光公園公寓大廈。長青組第1名天闕大樓、第2名崇明天廈大樓、第3名吉寶市大樓社區。另外，陽光公園公寓大廈獲得綠美化獎、崇明天廈大樓拿到友善環境獎、金華首席贏得最佳節能減碳獎、成大城社區拿下最佳管理維護獎、明水森林社區獲得最佳開發規劃獎。

各組第1名頒發獎金2萬元、第2名獎金1萬元、第3名獎金5千元，並同時獲得獎狀、獎盃予以嘉勉；另外5項特色獎均頒發獎狀、獎盃予以嘉勉。