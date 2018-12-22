　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

颱風搶修工程收賄215萬　監院彈劾前秀林鄉長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼監察委員王美玉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲王美玉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

花蓮縣秀林鄉前鄉長許淑銀於秀林鄉公所辦理5項搶險搶修工程期間，利用執行職務之便，收受賄賂，並圖利他人，監委林雅鋒、王美玉21日提案通過彈劾。至於許淑銀當選花蓮縣選舉第8選舉區議員，此彈劾案是否影響，王美玉表示，送到公懲會，能不能接受彈劾，裡面的證據以及理由，結果會是如何，會尊重機關決定，結果可能是撤職、申誡兩種，一切由公懲會決定。

有關花蓮縣秀林鄉在六年前蘇拉颱風受重創，和仁、和中部落險些滅村，中央事後撥款兩千多萬元救災，當時任鄉長的許淑銀竟要求廠商借牌包工程，並從中收取回扣，貪污215萬元重建款，東窗事發後認罪繳回贓款，花蓮地院一審依貪污罪判她徒刑九年，許淑銀不服上訴，花蓮高分院日前二審改判八年六個月。

許淑銀自民國95年3月1日至103年12月25日，擔任花蓮縣秀林鄉鄉長，依地方制度法第57條第1項前段規定，對外代表秀林鄉，綜理鄉政。惟其於101年8月秀林鄉遭受蘇拉颱風侵襲造成嚴重災情、秀林鄉公所辦理搶險搶修工程期間，利用執行職務之便，收受王某、許某成2人之賄賂共計新臺幣215萬元，並圖利時任建設課代理課長吳俊宏，使其收受王某之賄賂共計30萬元，情節重大。

▲▼監委林雅鋒、張武修、王美玉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲監委林雅鋒、張武修、王美玉。（圖／記者潘永鴻攝）

林雅鋒表示，按地方制度法第57條第1項前段規定：鄉公所置鄉長1人，對外代表該鄉，綜理鄉政。同法第84條規定，鄉長適用公務員服務法；其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員之懲戒規定。

林雅鋒指出，許淑銀時任花蓮縣秀林鄉鄉長，未能廉潔自持，反而運用綜理鄉務之職權，在秀林鄉遭遇重大天然災害、辦理5項搶險搶修工程之際，收受王某、許某成交付之賄賂共計215萬元，經花蓮高分院判決犯貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂罪在案，另圖利時任建設課代理課長吳俊宏，使其收受王某之賄賂共計30萬元。

王美玉表示，核其所為，除觸犯貪污治罪條例外，並有違公務員服務法之規定，嚴重敗壞官箴及地方機關首長之形象，影響民眾對公務人員清廉操守、公正執行職務之觀感甚鉅，違法事證明確，情節重大。

王美玉強調，許淑銀對於其收受賄賂共計215萬元一節，坦承不諱，並深感愧疚。雖辯稱其收受賄賂係用於救助災民及支付國軍人員餐費等情，但刑事第一、二審法院仍認定其有收受賄賂之犯行。被彈劾人救助證人程某及張某之金額共計35萬元，亦與其收受215萬元之賄賂差距甚多，其在本院亦未就賄款全部用於救災舉證以實其說，不能盡信。退步而言，縱使屬實，亦僅能作為處分輕重之參考，其收受賄賂之違法事證，已足認定。

ET快訊
蔡依林談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體

關鍵字：監察院,賄賂

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌追李瑞倉涉慶富案　監察院：金管會未移送調查

扯！監委一人一台車　立委酸：天天在外面辦案這麼辛苦喔？

108年初考增列需用名額110人

考選部建議：設中藥師制度　給法定資格

指陳朝龍案判決違法　監察院：未逾越監察權

花蓮縣政府疑濫用媒體採購案　監察院自動調查

提案凍結促轉會預算　親民黨：促轉會總辭砍掉重練

「促轉會老是畫錯重點」　親民黨批：豬隊友、麻煩製造者

館長譙「政府只會養肥貓」　促轉會澄清：全照法令規定辦理

故宮文物外展自貶惹議　監委要查

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

被拔官？賴清德介紹楊翠語塞：「楊主(委)...啊，楊委員」

新北U18／岳政華、林昱珉雙左投發威　新北藍首屆冠軍

獨／韓國瑜眼中「愛河最佳代言人」不克出席　作家瓊瑤這樣做

談跨國司法互助成效　監委：國人犯罪應受司法審判及社會公評

ET民調／去蔣化三步驟惹議　62.2%支持廢撤促轉會

蘇啟誠「不想再受羞辱」　他爆：追思會拒絕外交官員出席

維多利亞小學運動會　韓國瑜李佳芬合體　 閃爆眾人

航特部上校獨攀波津加山不幸罹難　軍方證實：河床尋獲遺體

「拚場出回憶錄不如反省」　孫大千：馬政府8年犯了8個嚴重錯誤

建議韓國瑜成立情色專區　范世平喊三箭齊發：高雄成全台首富

范可欽「引流600cc血液」生命暫穩　休養半個月謝絕訪客　

賞戴維斯、藍道驚天火鍋　湖人小將祖巴奇替補震撼全場

金鐘視帝一層樓高跳下出意外　街頭一打九激戰畫面曝光

防尿盾？　芝加哥捷運站「三角金屬罩」引網熱議

山區孩童圓夢　高雄巴楠花部落文化計劃達標

影／登17層樓高看札幌巨蛋　王柏融驚：有點小擔心耶

台1線省道柳仔林路段　自小客逆向衝撞電線桿翻覆水溝

網友激推Dior#740！塗了「黃皮變白肌」，買到得要靠運氣！

宜蘭第5個轉運站　蘇澳轉運站啟用

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪..

去德國25秒通關！他：功臣是馬..

蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋：謝長..

台人在德機場自動通關　陸客想跟..

日治時就有賽馬　韓總idea有..

柯文哲被熊讚纏住　無奈喊：下去..

蘇啟誠家屬發聲後　矛頭改指外交..

韓國瑜要蓋賽馬場　蔡正元：做不..

蘇啓誠嘆不想被羞辱　關鍵電話再..

一通電話逼蘇啓誠扛責：別害死大..

蘇啓誠自殺前夕　長官：別害死大..

楊秋興：韓國瑜身邊有小紅衛兵

航特部上校獨攀波津加山　不幸罹..

韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　

更多熱門

相關新聞

指陳朝龍案判決違法　監院：未逾越監察權

11年前因賄選遭判刑入獄的民進黨前立委陳朝龍，監委高涌誠調查後認為法院證據調查未完備，高院昨重砲抨擊監委越權，法官協會今也批監委干預司法。高涌誠20日發佈聲明表示，調查報告是依監察院對「已確定」判決的調查程序進行調查，沒有改變判決的法律效力，也未逾越監察權行使範圍。

監院調查花蓮縣府媒體採購案

韓國瑜內閣又出包　2局長有黑歷史

黃國昌追慶富案　監院：金管會未移送

扯！監委一人一台車　立委酸：這麼辛苦喔？

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

吃臭豆腐後臨檢吹氣　警皺眉吐8字

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面