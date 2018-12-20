影／韓國瑜小內閣又出包　教育＆水利局長遭起底有「黑歷史」

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜公布小內閣完整名單，立刻遭到時代力量高雄市才剛當選的新科議員林于凱及黃捷就點名揭露，準教育局長吳榕峯曾經因爲違法兼職遭彈劾、水利局長李戎威在桃園縣擔任水務局長任內，則有放任副手喝花酒等管理不周事實，質疑韓國瑜找到的人選，連符合公職基本紀律都做不到，選前要求的「清廉、專業、熱情」在哪裡？

▲新任水利局長李戎威遭質疑管理不同，下屬跑去喝花酒。（圖／韓國瑜團隊提供）

根據監察院彈劾公告內容，準教育局長吳榕峯在2009年至2014年擔任政大副教授兼政大附中校長及台中市教育局局長期間，擔任暢源國際發起人及兼任董事，吳榕峯持有15,000股、投資15萬元，不過接受調查的他宣稱：「請公司用我兒子名字擔任董事，每個月 4 千元發票寫我兒子的名字」、「有去開過董事會，我一直以為是我兒子為董事」、「沒有實際經營公司業務，我只是吃產品，不知涉及董事」等說詞。

不過，監察院調查認為，他坦承曾出席該公司第一屆第一次董事會議，股東會議簽到簿也有他的親筆簽名，認為吳榕峯違反《公務員服務法第》13 條第 1 項之規定，違失事證明確，對他依法提案彈劾通過。

▲將接任高雄市府教育局局長的吳榕峯遭監察院彈劾。 。（圖／韓國瑜團隊提供）

另外一位新任水利局長李戎威，在桃園縣政府水務局局長任內，副局長邱峯旭督辦楊梅污水下水道設計監造標案時，接受廠商招待喝花酒，還洩漏採購評審委員名單，遭到監察院彈劾，時代力量認為李戎威督導下屬不周，顯有缺失。

面對這波質疑，韓國瑜似乎早有準備，在公佈完小內閣名單後就說到：「包括剛剛兩位局長，等會大家就會查曾經是否被監察院彈劾過，還是有拿工程款買便當」，自己都有去了解過，但是他還是要重複一遍，「人不是百分之百完美，如果過去在職場生涯摔過跤，受過傷重新出發，而且專業能力很強，操守也相當棒，要拜託各界用更寬廣的眼光」，既然自己認命這些人當閣員，他將會負起全部責任。