老婆超大方找「前女友當伴娘」　單純新郎：真的娶對人

國際中心/綜合報導

「前女友」對於許多現任來說是一大心魔,是斬不斷的情敵。但是馬來西亞一對新人的婚禮,竟然找來新郎的前女友當伴娘,新郎事後把照片po上網,雖然得到不少網友的誇讚,認為他遇到成熟的女人,但也有網友表示,「你真的太單純了…」。

據「Soha」報導,馬來西亞一名新婚男子Wan Amir日前在推特上發布一張照片,和大家分享自己結婚當天的趣事,得意的打上標題,「我的妻子最好的朋友是我前女友。」他說,一直到結婚當天才知道原來其中一位伴娘是自己的前女友。

It's okay guys. We are all in good terms. She was my ex time sekolah dulu. And my wife is my highschool sweetheart. It was just a running joke we have. All you have to do is accept and spread the love. ❤️



Here's more photos by jubsi

Pelamin was by dreamcatcherdweddingplanner pic.twitter.com/Rsrd0JsOMZ