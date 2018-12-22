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老婆超大方找「前女友當伴娘」　單純新郎：真的娶對人

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國際中心／綜合報導

「前女友」對於許多現任來說是一大心魔，是斬不斷的情敵。但是馬來西亞一對新人的婚禮，竟然找來新郎的前女友當伴娘，新郎事後把照片po上網，雖然得到不少網友的誇讚，認為他遇到成熟的女人，但也有網友表示，「你真的太單純了…」。

據「Soha」報導，馬來西亞一名新婚男子Wan Amir日前在推特上發布一張照片，和大家分享自己結婚當天的趣事，得意的打上標題，「我的妻子最好的朋友是我前女友。」他說，一直到結婚當天才知道原來其中一位伴娘是自己的前女友。

Wan Amir表示，自己在籌備婚禮過程中，一直沒有過問伴娘到底是誰，也根本不知道她們兩個什麼時候成為好朋友的，結婚這麼重要的時刻，對很多人來說，邀請前任參加就已經很不錯了，竟然願意讓對方擔任自己伴娘，代表交情相當不錯，Wan Amir驚訝之餘也非常感動，認為自己「真的娶對人了」。

Wan Amir補充，「這場婚禮辦的非常順利。」事後也將故事po在Twitter上，很多網友都誇讚妻子「超大方」，為他們獻上祝福，但也有網友認為世上最難懂的生物就是前女友，認為她可能懷有其他想法，還留言表示，「只有我覺得超尷尬嗎…」、「你真的太單純了」。

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關鍵字：伴娘,婚禮,新娘,新郎

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