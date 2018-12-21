高喊「這是真主之意」！4嫌深山「斬首」北歐2女　拍影片要效忠IS

#Morocco: Suspected perpetrators of the beheading/s of two Scandinavian tourists at Mount Toubkal arrested by combined units of the #RoyalGendarmerie and #BCIJ, named as Rachid Aftati, Ouazid Younes, and Abdelsamad Ijoud pic.twitter.com/6CgkrdkNyO — MENASTREAM (@MENASTREAM) December 20, 2018

國際中心／綜合報導

28歲的挪威女子瑪倫（Maren Ueland）和24歲的丹麥女子露易莎（Louisa Vesterager Jespersen）在17日時，被發現陳屍於摩洛哥阿特拉斯山脈的Imlil村附近；當地警方先是於19日逮捕一名嫌犯，其餘3名嫌犯則是在20日時，於一輛公車上因持有大量刀械而遭到拘捕，4人年齡介於25到33歲之間、屬於一個極端的伊斯蘭組織。

綜合外媒報導，丹麥情報部門表示，日前在網路上流傳一名女性遭到割喉的影片，被認為是真實的，並且與這起發生於摩洛哥的殺人事件有關。影片雖然模糊，但仍能聽到有男性喊著「這是真主的意思（it's Allah's will）」，受害女性則是不斷的發出痛苦的哀嚎，畫面血腥又恐怖；不過根據最新調查指出，影片拍攝地似乎與2名北歐女子被殺的地方不一樣。

此外，4名涉案男子又上傳一則影片，他們坐在黑白旗前，手上揮舞著刀子，並表示要與ISIS領導人阿布·貝克爾·巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）結盟，還說出似乎在嘲笑摩洛哥情報單位辦事不利的發言。除了早前抓到的一名嫌犯，摩洛哥當局20日早上，於摩國西南部的馬拉喀什的一輛公共汽車上，發現3名嫌犯帶著4把大刀，隨後將人逮捕並確認與謀殺案有關，4人皆被視為與伊斯蘭恐怖主義分子的一員。

瑪倫與露易莎兩人先前一同相約到摩洛哥旅行，沒想到卻在當地喪命，屍體17日時在一處偏遠的山裡被發現，目擊者稱，一具在帳棚內的屍體脖子上有明顯被割喉的痕跡，另一句在帳棚外的屍體則是遭到「斬首」。

#Morocco: Equipment seized amidst arrest of tourist murder suspects including meatknives and..a slingshot pic.twitter.com/1jqCU5fijn — MENASTREAM (@MENASTREAM) December 20, 2018

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