影／被鎖在陽台3次！辣媽秒轉身反擊　1歲心機鬼整媽不成...窗前崩潰大哭

記者徐溱謐／綜合報導

林姓網友日前在臉書上分享自己被兒子鎖在陽台的影片，結果20日這頑皮的小鬼又企圖故技重施，趁她到陽台時衝到窗戶旁，準備再把媽媽鎖在陽台半小時，但這次媽媽已經做好萬全的準備，早就把窗戶抓穩，不論兒子怎麼用力推還是沒辦法關上窗，心機鬼兒子整人失敗後崩潰大哭，彷彿被欺負的是自己一樣。

林姓網友在臉書上分享了一部影片，只見1歲半的兒子嘴巴咬著奶嘴，雙手貼在落地窗的玻璃上，使勁地想要把窗戶關起來，讓媽媽被鎖在外面，但媽媽早就預料到他會這樣做，已經做好準備，怎樣也不讓兒子得成，頑皮的兒子眼看計畫失敗了，瞬間在窗前崩潰大哭，搞得好像是媽媽做了對不起他的事一樣。

▲兒子已經把她關在陽台2次了，還想關第3次，被抓包整媽失敗爆哭。（圖／Toro Lin授權提供）

林姓網友接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，兒子和女兒是對1歲半的龍鳳胎，兒子特別調皮，總是以整她為樂趣，在這次之前，兒子已經把他鎖在外面2次了，第1次兒子好像是不懂，才會不小心把她鎖在外面，但第2次她才剛出去一秒，弟弟馬上衝過去鎖窗戶，讓她覺得根本就是故意的，所以這次出陽台特別小心。

她好氣又好笑地說，「兩次進去我都很淡定跟阿弟對視，習慣被他整了，放棄了哈哈哈。」沒想到兒子這個心機鬼還真的想整他第3次，但她也不是省油燈的，有了前面2次經驗，她已經學到教訓了，在兒子衝過來之前轉身把窗戶抓住，不論兒子怎麼死命地推，都沒辦法把窗戶再鎖上。

網友們看到兒子整人不成反而爆哭的影片都笑翻了，紛紛留言表示，「不能鎖你他好像很難過」、「他的理解是：媽媽去陽台=趕快關門鎖門」、「原來不是不小心的啦，他一心一意只想鎖妳」、「他是不是等這一刻等很久了，然後沒有得逞就哭哭」、「我想…他是想要享受一個人的空間」。

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