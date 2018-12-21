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柯建銘也買了馬英九執政回憶錄　大酸「愈寫愈漏氣」

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▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨總召柯建銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

前總統馬英九昨發表新書「八年執政回憶錄」，內容提及馬王政策，民進黨總召柯建銘21日表示，他也買了一本翻一下，但只看了前面。柯批評，馬英九寫書的用意是為了司法，以及圖謀東山再起，是掩飾過錯、蒙騙國人；他還酸，「馬英九寫本書，越寫越漏氣」。

柯建銘說，昨天晚上去了九三人文空間買了一本馬英九的書，還沒看到九月政爭章節，但看到馬英九還在講依法行事，「完全就是在掩飾他的錯誤」。

他指出，看到書裡第一章，馬英九說不會被司法打倒、會越來越勇，所以看的出來，「馬寫這本書的用意是為了未來司法，以及圖謀東山再起，是掩飾過錯、矇騙國人」，他認為，馬英九很難逃得過三中案，「死罪可免，活罪難逃」。

針對馬英九書中提及「馬王政爭」，柯建銘表示，馬英九還在說「依法行事」，完全是掩飾他的錯誤，九月政爭最大的問題是，馬英九在破壞憲政體制，馬和黃世銘兩個違法監聽電話、介入司法，並拿這個操作政治鬥爭，「馬英九違法亂紀，到現在還在狡辯」。且馬英九認為當初手段不夠溫和，不然可以和王院長好好橋，甚至講到了本來想跟王院長和解的方式，「如果真的如他所講的大是大非，那還可以和解嗎？」

柯建銘強調，歷史是不容曲解，大家也不要爭功諉過，應該要還原歷史真相，「我覺得馬英九寫本書，越寫越漏氣，沒得到預期效果，且國人對他的八年政績早有論斷」。他也嘲諷，馬英九說「太陽花害死台灣」，「是馬英九害死台灣，國民黨也很清楚，他把國民黨整個政權弄不見了，是馬英九害死台灣」。

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關鍵字：馬英九,柯建銘,王金平,馬王政爭,司法,國會直播

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