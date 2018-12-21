　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】SYLVANIA喜萬年＋台設計師聯手獻藝　光影X水泥燈飾點綴空間超浪漫

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

SYLVANIA（圖／SYLVANIA提供） 

▲SYLVANIA喜萬年與兩家設計品牌5-6 Space(上圖)、灰調MONOCHROM(下圖) 聯名推出「Mirage幻影燈聯名系列燈飾」

圖、文／SYLVANIA喜萬年提供

今年冬季，國際百年照明品牌SYLVANIA喜萬年與兩家台灣設計師品牌－5-6 Space、灰調 MONOCHROME聯手打造「Mirage幻影燈飾聯名系列」，讓燈泡也能成為家居情境裝飾品。

SYLVANIA喜萬年 X 5-6 Space─金色祝福水泥燈飾、幻影光屋
在SYLVANIA喜萬年 X 5-6 Space的聯名系列中，「幻影光屋」採燈座及燈體分離設計，斜頂的透光小屋中間有棵簍空的聖誕樹，是能夠完整觀看到Mirage幻影燈泡的創新雷射光雕技術；「金色祝福燈飾系列」燈座上有設計師特別調色的金色壓克力顏料，並親手繪出聖誕樹。

SYLVANIA喜萬年 X 灰調MONOCHROME─方潤水泥設計燈飾、六角幾何水泥燈飾
SYLVANIA喜萬年 X 灰調│MONOCHROME的合作是將水泥細膩的感覺體現出來，誕生出「方潤水泥設計燈飾」與「六角幾何水泥燈飾」，「方潤水泥設計燈飾」是利用回收瓶罐與既有環保媒材進行創作；另一款「六角幾何水泥燈飾」以平滑的切角柱形燈座，呈現如水泥建築般的俐落線條與結構，不同角度對應不同的光影。

Mirage幻影燈飾聯名系列為冬季限定聯名款，即日起至2019/02/28（四），於SYLVANIA喜萬年官方購物網、三創生活園區3F和設計選品平台Pinkoi、Citiesocial皆可購買。

ET快訊
涉用台電回饋金買酒？高市民政局長爆遭搜索　雄檢深夜說明
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：SYLVANIA,喜萬年,台灣,設計師,燈泡,燈飾,光影,水泥,室內空間,浪漫,5-6 Space,灰調 MONOCHROME

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

你有一個超優男友還未領取　現在就到「新北耶誕城」帶他們回家！

有錢人比你想得更前面！在日本「買地自建」獲利最高40%比包租可觀

一圓「米蘭」夢！時尚熱氣球變身聖誕景點　驚豔台北高雄

在外打拚的你離家幾公里？跟著富邦人壽線上返鄉、縮短「心距離」！

熬夜隔天hen累累！巷口超商「補一下」，網友激推的熬夜秘方-桂格養氣人蔘

玫瑰莓果微醺催化冬季戀情！3招讓愛升溫還不快學起來

繼寶可夢後，下一波打怪狂潮？戰勝10隻黏黏怪物抽好禮！

女神張景嵐跑速357倍狂飆　笑贏馬拉松國手張嘉哲？網友驚呼：Sport卡神厲害

已逝毛孩緊貼心窩：不管去哪裡我都會陪你！這款紀念暖哭拔麻

出門在外安全第一！桃園機場規劃「貼心設施」　旅客暖心：台灣真的很友善

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

《霸王別姬》程蝶衣太有魅力　瑪丹娜也想演，張國榮：「她是嫉妒我！」

「韓」流來襲　史上最輕盈保溫杯不藏私推薦

巧虎之神來了！闖關火焰山、亮晶晶時光隧道　《魔法島大冒險》信義區開展

10間五星餐廳聖誕特餐直送到家　44間人氣餐廳推年菜預購

【廣編】全民瘋鮮奶！限時回饋再一波   第二件省最多

【廣編】SYLVANIA喜萬年＋台設計師聯手獻藝　光影X水泥燈飾點綴空間超浪漫

【廣編】頂樓空中花園！變身台北唯一雙煙火戶外高空Party

補班加油！10家咖啡優惠懶人包　丹堤咖啡、西雅圖黑糖系列買1送1

咖啡豆銷售前3名都有買1送1！超市限時優惠還有「隱藏版好物」

交換禮物送馬克杯超老梗　5大電商聖誕專區都推這些

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

解放軍海軍迅速崛起　美媒：濱海戰鬥艦還沒使用就過時

《以團之名》導師有「台灣天后」！　5人名單外流…網友傻眼狂吐槽

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

性愛+虐殺高級妓女 英國銀行家被判無期徒刑

土耳其、伊朗表明「合作終結衝突」　不回應敘利亞美軍撤兵

因應川普撤軍　土耳其延後「幼發拉底河」東岸軍事行動

她當年背「落跑市長封號」　曝拒絕柯文哲關鍵4字　

吳尊打球受傷！　72歲爸「緊盯著他」眼神逼哭網友

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

消費熱門新聞

《霸王別姬》程蝶衣瑪丹娜也想演

運動1小時持續燃脂36小時

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

史上最輕盈保溫杯不藏私推薦

美麗與智慧兼具的犇董事長楊欣

新型健檢趨勢　3D影像當天看

補班加油！10家咖啡優惠懶人包

5大電商開專區推聖誕購物指南

全家新拿鐵全台限量10萬杯免費..

超市咖啡豆銷售前3名通通買1送..

三井OUTLET台中港一天根本..

ZARA特賣下殺5折　今晚21..

巧虎到《魔法島大冒險》信義開展

10間五星餐廳　聖誕特餐直送到..

更多熱門

相關新聞

美容市場破千億　邀輕熟女代言

台灣的美容保養市場，每年產值超過上千億元，除了國際品牌搶灘國內市場，過去4年外銷平均每年出口值都超過6億美元，去年還創下歷年新高，出口達7.3億美元，近來邀請藝人擔任品牌代言人，國內醫美保養品牌以及日本美妝品牌，分別找來實力派演員鍾瑶與柯佳嬿代言。

江孟芝《陌語症》　魅力登場

吳欣盈出手攪亂保險圈VIP等級　與3家人壽拚高端服務

冏星人「我來自中國台灣」　本人解釋了

海協會孫亞夫：台灣前途就是與大陸統一

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

台灣等到iPhone XR降價

鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面