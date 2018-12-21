【廣編】SYLVANIA喜萬年＋台設計師聯手獻藝　光影X水泥燈飾點綴空間超浪漫

▲SYLVANIA喜萬年與兩家設計品牌5-6 Space(上圖)、灰調MONOCHROM(下圖) 聯名推出「Mirage幻影燈聯名系列燈飾」

圖、文／SYLVANIA喜萬年提供

今年冬季，國際百年照明品牌SYLVANIA喜萬年與兩家台灣設計師品牌－5-6 Space、灰調 MONOCHROME聯手打造「Mirage幻影燈飾聯名系列」，讓燈泡也能成為家居情境裝飾品。

SYLVANIA喜萬年 X 5-6 Space─金色祝福水泥燈飾、幻影光屋

在SYLVANIA喜萬年 X 5-6 Space的聯名系列中，「幻影光屋」採燈座及燈體分離設計，斜頂的透光小屋中間有棵簍空的聖誕樹，是能夠完整觀看到Mirage幻影燈泡的創新雷射光雕技術；「金色祝福燈飾系列」燈座上有設計師特別調色的金色壓克力顏料，並親手繪出聖誕樹。

SYLVANIA喜萬年 X 灰調MONOCHROME─方潤水泥設計燈飾、六角幾何水泥燈飾

SYLVANIA喜萬年 X 灰調│MONOCHROME的合作是將水泥細膩的感覺體現出來，誕生出「方潤水泥設計燈飾」與「六角幾何水泥燈飾」，「方潤水泥設計燈飾」是利用回收瓶罐與既有環保媒材進行創作；另一款「六角幾何水泥燈飾」以平滑的切角柱形燈座，呈現如水泥建築般的俐落線條與結構，不同角度對應不同的光影。

Mirage幻影燈飾聯名系列為冬季限定聯名款，即日起至2019/02/28（四），於SYLVANIA喜萬年官方購物網、三創生活園區3F和設計選品平台Pinkoi、Citiesocial皆可購買。