台灣美容市場年產值破千億　邀輕熟女代言人衝業績

台灣的美容保養市場，每年產值超過上千億元，也讓業者紛紛展開行銷大戰，分別找來實力派演員鍾瑶與柯佳嬿代言。（圖／朵利安創意、尖端媒體集團提供）

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台灣的美容保養市場，每年產值超過上千億元，除了國際品牌搶灘國內市場，過去4年外銷平均每年出口值都超過6億美元，去年還創下歷年新高，出口達7.3億美元，美妝產業的競爭潛力不容小覷，也讓業者紛紛展開行銷大戰，近來邀請藝人擔任品牌代言人，國內醫美保養品牌以及日本美妝品牌，分別找來實力派演員鍾瑶與柯佳嬿代言。

鍾瑶與柯佳嬿都是已屆齡30歲的兩位輕熟女，對於保養都喜歡無負擔的方式，兩人有志一同地表示，肌膚保養最重要的就是徹底清潔，才能有利後續保養吸收；近來代言日本保養品牌HADA NATURE肌純的柯佳嬿，偏好洗卸二合一的洗臉產品，保養部分最注重保濕，如果拍戲時發現上妝皮膚太乾，就會增加敷面膜的次數，視情況一天敷到兩片面膜；至於受邀擔任星采醫美保養品代言人的鍾瑶，則特別喜歡添加精油的保養品，讓近來得熬夜趕戲的肌膚，能夠徹底修護。

鍾瑶透露：「清潔對我來說是很重要的保養步驟，尤其非常推薦星采的卸妝潔顏幕絲，質地相當清爽清潔力也足夠，重點是成份天然，洗完後臉上的負擔非常少。」而時常要熬夜趕戲的鍾瑶也說：「熬夜拍戲時膚質的狀況多少會受影響，在洗完臉後，會使用含有角鯊烯與神經醯胺的星采奇肌修復菁粹，當作保養第一步，只要一滴就可以深層修護，清爽的小分子讓肌膚瞬間吸收，後續保養效果提升，很適合懶惰保養的我，當然保持心情愉快及排便順暢，就會讓膚質變好！」

因應耶誕與新年送禮旺季到來，鍾瑶這次與星采醫美保養品共同發想出神祕智能販賣機，透過簡單的步驟，即可免費獲得每盒價值千元的驚喜好禮，內容物包含星采醫美等級保養品，與星和愛漂亮美顏館醫美級美容療程等多項好禮；另外從即日起到1/11，到星采醫美保養品活動網頁，觀看完鍾瑶廣告形象影片後，將影片分享於FACEBOOK同時tag一位朋友並寫下「@XXX 我最耀眼，我就是美 #星采保養品」，就有機會抽「粉紅保濕閨蜜組乙組」(限量20組)、「星采3D魔法生物纖維面膜PLUS+乙組」(限量20盒)。