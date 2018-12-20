海協會孫亞夫：台灣是中國的領土，前途就是與大陸統一！

▲孫亞夫。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸海協會副會長孫亞夫19日在貴州表示，今後，大陸比以往更有信心、更有能力、更有辦法戰勝兩岸關係和平發展面臨的挑戰和風險；「如果台獨勢力膽敢發動台獨重大事變，我們就運用各種必要手段，堅決、徹底予以粉碎」。他更強調，「台灣是中國的領土，前途就是與大陸統一」。

孫亞夫出席第五屆兩岸智庫學術論壇時指出，2016年以來，民進黨及其當局堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，進行去中國化和漸進台獨活動，縱容、夥同激進台獨勢力進行台灣國家正常化等謀求台灣法理獨立的活動，嚴重衝擊了兩岸關係和平發展局面。

他表示，中共十九大作出了新時代中國特色社會主義發展的戰略安排，這將促進新時代中國大發展、中華民族大發展，同時將對世界產生重大而深刻的影響，也將對台灣、對兩岸關係產生重大而深刻的影響。

孫亞夫提到，綜合各方面情況分析，今後台海形勢複雜嚴峻的局面還將持續一段時間，從台灣來說，11月24日台灣「九合一」選舉結果，民進黨慘敗，台灣政局發生顯著變化，但民進黨及其當局仍然不放棄台獨立場，不承認九二共識，也不停止進行「去中國化」和「漸進台獨」活動，使兩岸關係持續緊張。

從外部情況來看，他表示，美國為維護其世界霸主地位，將中國視為美國的主要戰略對手，「從各個方面包括利用台灣問題加劇與中國大陸進行戰略競爭，其力度往往會隨著中國大陸發展程度而增強」，「美國一旦實施美台軍艦互泊、美台高級官員互訪、售台先進的進攻性武器，台海形勢必將風高浪急」。

另外，孫亞夫提出三點主張，首先，大陸改革開放40年來，現代化建設取得歷史性巨大進展，綜合實力不斷發展壯大，已絕對地、完全地、不可逆轉得超越了台灣，也大大接近了美國，今後，「在實現兩個一百年奮鬥目標的進程中，大陸綜合實力還將大幅躍升，對兩岸關係發展產生更大推動力，對台灣產生更大吸引力」。

「我們貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動」。他強調，「繼續團結台灣同胞，共同推進兩岸民間各領域交流合作；繼續與台灣島內堅持九二共識、反對台獨、主張發展兩岸關係的黨派、團體和代表性人士合作，爭取台灣局勢發生有利於兩岸關係發展的變化」。

孫亞夫強調，「如果台獨勢力膽敢發動台獨重大事變，我們就運用各種必要手段，堅決、徹底予以粉碎」。

最後，兩岸同胞同屬中華民族，都受中華文化哺育，有著共同的血脈、歷史、文化連結，「我們秉持兩岸一家親理念，團結兩岸同胞共同奮鬥，形成推動兩岸關係和平發展的強大動力」，「台灣是中國的領土，前途就是與大陸統一」。他說，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中華民族偉大復興的必然要求，是中華民族走向偉大復興歷史必然」。