美限制武裝無人機出口中東　中國製造成當地用戶新寵兒

▲成都飛機設計研究所研製的「翼龍-2」查打一體無人機。（圖／翻攝自新浪軍事，下同）

軍武中心／綜合報導

英國皇家聯合服務研究所（RUSI）發表報告指稱，越來越多的中東國家配備武裝無人機，幕後推手主來自中國的產品銷售。由於美國近年來禁止向中東出口武裝無人機，中國製造的產品價格相對低廉，因此大量湧入當地市場。

報告指出，中國以較低的價格（還不附帶政治條件）贏得中東和其他地區的武裝無人機市場，特別鎖定那些面臨恐怖主義威脅的國家，這有助於擴大中國在一個足以威脅美國安全的地區的影響力，「中國已經並且很可能繼續扮演著向中東供應武裝無人機的關鍵角色。」

報告還提到，例如約旦、伊拉克、沙烏地阿拉伯等國家都是依賴進口，以色列、伊朗和土耳其等國家則是自行生產無人機。中國利用過去幾年市場的差距，面向幾個未經授權的國家提供產品，售價比起從美國購買還要便宜許多。

報告也探討各州使用武裝無人機的地點和方式，以及這些國家是否因此改變空中軍事力量，發現伊朗、阿拉伯聯合大公國和土耳其確實有所不同。武裝無人機促使土耳其和阿聯兩國在沒有使用傳統飛機的情況下，能夠繼續執行軍事任務。

報告表示，川普政府是否放寬對武裝無人機出口限制仍然有待觀察，不過中東武裝無人機的擴散不太可能停止，實際上可能還會加速，特別是在國家沒有能力自己構建無人機的情況下，這種情況更有可能發生。