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烏克蘭唯一導彈艦無彈可用　普里盧基號索性卸除發射器

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▲▼普里盧基號導彈艦。（圖／翻攝自俄羅斯衛星網）

▲普里盧基號導彈艦。（圖／翻攝自俄羅斯衛星網）

軍武中心／綜合報導

烏克蘭海軍唯一的導彈艦「普里盧基」（舷號P153），目前已經拆除P-15M「白蟻」反艦導彈的KT-97M發射裝置。按照該艦的設計，艦上應該安裝烏克蘭生產的海王星反艦導彈，不過這款導彈至今尚未通過國家測試，令人好奇烏國將會如何運用這艘缺乏彈藥的軍艦。

根據網路上流傳的照片顯示，普里盧基號既已卸除KT-97M發射裝置，但也沒有安裝海王星導彈。有分析指出，當普里盧基號卸除導彈時，烏克蘭的國防將顯得特別脆弱，敵人可能晝夜都會對基輔進行挑釁。

海王星導彈是基於蘇聯和俄羅斯Kh-35導彈改良而來，不過前者尚未通過國家測試。有軍事專家認為，海王星在很大程度上就是Kh-35的「升級型號」，甚至可以說是「完全複製」。另有分析直言，烏克蘭實際上並無研發出新的東西，海王星就是一種蘇聯時期研發的導彈，只是烏克蘭拿來冒充新型導彈罷了。

普里盧基號導彈艦於1980年列裝蘇聯海軍，1996年轉交給烏克蘭，艦上武器除了AK-176M和AK-630M火砲裝置以外，還有兩具P-15M反艦導彈（研發於60年代中期）的發射裝置，不過自從克里米亞併入俄羅斯後，該艦的備用彈藥都留在克里米亞半島。

▼Kh-35U反艦導彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼Kh-35U反艦導彈（Kh-35U／Х-35У）。（圖／翻攝自維基百科）

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