費時4年研製　洛馬公司推出新型L波段反隱身雷達

▲TPY-X雷達。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

軍武中心／綜合報導

美國洛克希德馬丁公司完成「TPY-X」L波段遠程預警雷達的最終全尺寸原型，目前正準備開始生產。該雷達是在2016年中期推出，後續經歷過多個版本的改良。洛馬公司為了加速研發和生產，將會直接使用現有AN/TPQ-53反炮兵雷達系統的某些組件。

TPY-X是一種L波段有源相控陣雷達，採用氮化鎵（GaN）晶片和先進的數字化軟件，具有高度可靠性和拓展性，主要用於防空警戒監視，能在強電磁攻擊環境下探測微小目標。該雷達目前已有固定型和移動型，可以通過C-130、C-17運輸機以及直升機空運，或是使用卡車、鐵路從事機動輸送。

▼AN/TPQ-53反炮兵雷達。（圖／翻攝自維基百科）

有評論指出，TPY-X與中國的JY-26型反隱身相控陣雷達系統如出一轍，無論是天線外形或是技術體制、功能用途都極為相似，再者美方對新雷達的需求可謂相當迫切，顯示出美軍面對殲-20和蘇-57「壓力其實相當大」。

根據陸媒報導，JY-26於2014年就已經公開展示，洛馬公司的TPY-X目前仍在原型階段，發展時間至少落後中方4年。洛馬公司目前正在利用TPY-X的原型系統對硬件設計進行驗證，以確定生產的版本，此舉意味著討論該型雷達何時服役還言之過早。

▼JY-26雷達。（圖／翻攝自環球網）