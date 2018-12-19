航母艦載機聯隊輸中俄？美智庫：10艘艦隊勉強維持9艘

▲「雷根號」與「史坦尼斯號」航母2016年在菲律賓海域進行戰鬥群合體演習。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊官網）

軍武中心／綜合報導

美國《國家利益》網站發表文章指稱，根據一項新的調查，美國海軍航母艦載機聯隊的航程無法贏得對陣中俄的戰鬥。調查指的是由美國戰略與預算評估中心（CSBA）於12月發布的調研結果。CSBA在報告中警告，美國海軍9艘前線艦隊執行打擊其他大國時，在航程、續航、生存力和專業性方面有所不足，如果不能改造航母艦載機聯隊，應該重新考慮是否繼續投資艦載航空兵，或是將資源轉移到其他更重要的部分。

文章指出，美國海軍雖然擁有10艘核動力航母，平時只能勉強維持9艘，至少會有1艘始終處於深度維護狀態。海軍的目標是要確保危機時期30天內能有6艘航母可供部署，另一艘能在90天內加入部署。

▼35架F-35展示「大象漫步」。（圖／翻攝自美國空軍官網）

每支艦隊大約有70架飛機，包括4支飛行中隊的40多架F/A-18戰鬥機以及少量的E-2預警機、EA-18G電子攻擊機、C-2運輸機和直升機。海軍計劃從2019年起為艦載機聯隊配備F-35，並在20年代初期開始配備MQ-25無人加油機和V-22魚鷹式傾斜旋翼。

文章提到，美國海軍航母艦隊在冷戰期間的普通作戰飛機（例如A-6轟炸機或F-14戰鬥機），可以使用7噸的有效載荷行駛1800英里（大約2880公里）。截至2018年，海軍有效載荷9噸的普通航母作戰飛機的航程已經縮減至1300英里（大約2080公里）。同一時間，中俄正在研製較遠航程的反艦導彈以及其他能夠威脅航母及艦載機的武器。

▼F/A-18F超級大黄蜂戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

CSBA的報告解釋，1991年蘇聯解體後，美國艦載機聯隊自此缺乏勢均力敵的對手，由於環境和任務內容變得相對寬鬆，促使海軍得以淘汰專業作戰飛機（包括F-14戰鬥機和S-3B反潛機），並以多用途的F/A-18A-D和F/A-18E/F戰鬥機取而代之，這種演變將在這個十年底達到頂峰，屆時艦載機聯隊將完全由F/A-18E/F戰鬥機和衍生的EA-18G戰機組成，輔以E-2D空中預警和控制機，以及MH-60反潛多用途直升機。

▼E-2D預警機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

CSBA也提議美軍在2040年前增配一款名為「FA-XX」的新型遠程戰機，並且搭載無人作戰飛行器，以提升聯隊作戰飛機的平均航程。新型無人機體積可能小於F/A-18，有助增加航母在危險期間能夠攜帶的飛機數量。

CSBA還在報告中指稱，擬議的2040年航母艦載機聯隊開支成本將超過計劃，但海軍似乎別無選擇，只能追加成本。該報告還建議五角大廈將艦載機聯隊削減為8個，從而為新型戰機騰出一些經費。