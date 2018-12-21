比汽油便宜一半！西安首批甲醇計程車上路1百公里省33元

▲西安首批甲醇計程車上線。（圖／翻攝自華商網，下同）

記者馬叔安／台北報導

西安首批60輛甲醇計程車20日投放運營，這是大陸繼晉中、寶雞、蘭州、上海和貴陽之後，又一個展開甲醇汽車運行的城市。據了解，西安市在未來1年內，將推廣應用1萬輛甲醇計程車，建成45座甲醇加注站，並補助每輛乘用車5000元人民幣，並不受限於機動車車號限行的措施。

綜合陸媒報導，西安市已建成15座甲醇燃料加注站，其中7座具備試運營條件，可保障第一批甲醇計程車的燃料需求。甲醇M100燃料汽車尾氣中碳排放量顯著減少，有效治污減霾，另外，相比傳統汽油，甲醇汽車每百公里節省費用約33元人民幣（約147元新台幣），比汽油便宜一半。

據指出，甲醇是一種無色、透明、略帶酒精氣味且具有水溶性易揮發的液體，別名「木精」「木醇」等，充分燃燒後生成的是二氧化碳和水，被作為一種環保節能的新型燃料，此外，也是有機化工的基礎原料。

據了解，陜西省政府在今年7月12日印發《推動汽車產業加快發展的支持措施》，其中包括許多擴大甲醇、乙醇、氫燃料等汽車的推廣應用，對於購買省內生產的甲醇、乙醇、氫燃料等汽車，重卡按每輛1萬元補助，乘用車按每輛5000元補助。此外，甲醇燃料汽車可借由公交專用道通行，並且不受機動車號限行措施的限制，還能在公共停車場可免費停車2小時等優惠。