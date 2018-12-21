吳宗憲批太陽花「傻孩子被政客引導」　舊影片挖出瘋傳

政治中心／綜合報導

前行政院長江宜樺近日到台大演講時遭鬧場，讓太陽花學運再度成為輿論焦點。現在網上瘋傳一段綜藝天王吳宗憲過去受訪時的影片，更引發網友討論。當時吳宗憲談到太陽花議題，感嘆「傻孩子就被政客所引導」，兩度對著鏡頭反問「什麼叫做愛台灣？」

據了解，這是吳宗憲在今年3月受訪時的片段，適逢中國大陸宣布惠台31項措施。當時他從電影產業談起，表示台灣電影市場、渠道受限，惠台31項政策部分內容其實就是服貿，「服務貿易協定沒有談成，對藝能界的傷害是極大的」，所以他不禁想反問太陽花學生「啊你當兵了嗎？你繳稅了嗎？」

▲綜藝天王吳宗憲。（圖／記者季相儒攝）

吳宗憲說，台灣真的要走出去，要不然年輕人的機會在哪裡？22K領得下去嗎？所以想再問太陽花學生：「什麼叫做愛台灣？」他說，「台灣已經沒有是非對錯，傻孩子被政客引導，搶下來再說，抱著啃對不對，學無尾熊抱著樹幹。」

許多網友看完後，紛紛留言表示：「22k你領得下去？這句最經典」、「講得真貼切」、「人民被意識形態分裂地太嚴重了」、「現在真心話大家不願意聽，因為不可以唱衰」、「憲神句句到位，別再自己人搞自己人了」引發討論。

▲江宜樺到台大演講，遭學生鬧場，逼他為太陽花事件道歉。（圖／翻攝臉書）