台南市1區1「愛的書庫」　全國最佳

▲台南市完成1區1「愛的書庫」建置，成效全國最佳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由財團法人台灣閱讀文化基金會發起，與民間企業攜手合作在全台灣深耕，迄今已在全國22個縣市輔導成立296座「愛的書庫」，12月18日在台南市安平區億載國小舉辦台南市第41座書庫揭牌儀式，同時也是台南市完成1區1書庫，現場除頒發感謝狀外，更邀請台南市所有書庫學校校長「回娘家」，活動深具意義。

教育局王崑源副局長表示在安平區億載國小成立全國第297座愛的書庫，也是台南市第41個據點，提供近8萬本圖書，2千多個書箱，累積逾百萬閱讀人次。同時今日也完成全台南市37個行政區，每1個行政區至少都有1座愛的書庫的目標，非常不容易，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會及學校的共襄盛舉，教育局將持續深耕國中小學生閱讀力，培養孩子成為具有辨識媒體素材及跨域溝通素養的現代公民。

億載國小校長林志政說感謝台南市政府、教育局及基金會的看重，能有機會設置台南市「愛的書庫」，億載國小創校迄今榮獲3次「教育部教學卓越獎」、「教育部閱讀磐石獎」、「教育部數位閱讀績優學校」等獎項，歷年結合AR科技、棒球運動及為愛朗讀…等活動持續推動閱讀，未來將運用創意讓閱讀越來越有趣。