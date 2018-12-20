▲石門水庫及其集水區整治十年，發表「重生」專書。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

「汗水、淚水會過去，美麗會留下。」石門水庫及其集水區整治計畫，歷時10年，包括增設分層取水工、發電鋼管改建為排砂隧道、及新建中庄調整池等多項重大工程，全都收錄《重生—石門水庫整治成果紀實》。北區水資源局局長江明郎、主任工師蘇俊明表示，期該書出刊讓各界認識水資源的管理與維護不易，大家珍惜水資源。

《重生—石門水庫整治成果紀實》新書發表會，20日於石門水庫環教館舉辦，前水利署副署長賴伯勳、水患治理連盟總召林淑英、水利署顧問汪靜明、在地居民等相關人士，應邀一起來回顧一群默默堅守崗位的水利人，如何致力於搶救因風災重創，水庫淤積嚴重，引發水質惡化、民生用水受影響的艱巨任務。

▲北區水資源局局長江明郎，期「重生」專書，讓各界認識水資源的管理與維護不易，大家珍惜水資源。▼「重生」專書圖文編撰、彙整成員。（圖／記者楊淑媛攝）



江明郎局長指出，2004年8月23日艾利颱風重創石門水庫，並造成18天桃園大停水。北區水資源局自2006年起開始執行「石門水庫及集水區整治計畫」水庫改善部分，於2017年完成全部工作，包括增設分層取水工、發電鋼管改建為排砂隧道、及新建中庄調整池等多項重大工程，為石門水庫重生改造寫下歷史新頁。

為了紀念及展現水庫重生歷程中的點滴，《重生—石門水庫整治成果紀實》專書透過水利人自己說故事的方式，回顧整治計畫執行期間的經驗與甘苦，並以此專書紀錄石門水庫的蛻變與重生。

配合該本專書發表，12月20日起連續七日在石門水庫環教館舉辦「石門水庫及其集水區整治計畫影音特展」，將ㄧ併展出執行期間珍貴的影像紀錄。歡迎民眾一起來回顧政府在這10年當中的努力，共同展望石門水庫更美好的未來。