楊秋興跨海秀「給吳敦義簡訊」拒2董座職務　韓國瑜直球回應

▲▼前高雄縣長楊秋興一行人20日晚上受邀參加厦門市台商投资企業協会26週年慶。（圖／楊秋興提供）

記者吳奕靖 洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜公布小內閣名單，果然沒有看到楊秋興出任相關職務，其實《ETtoday新聞雲》就在20日上午就已經獨家報導楊秋興被排除在副市長名單以外，應該會請楊秋興擔任高捷或是高銀其中一個董座，不過人在廈門的楊秋興卻以發送給國民黨主席吳敦義的簡訊婉拒，對此韓國瑜表示楊秋興最後的決定，應該由他自己來跟外界來說明。

就在公布小內閣記者會當中，有記者詢問到楊秋興的動向，韓國瑜態度相當堅決的說：「他個人最後的決定，他很快應該會跟各界來說明，如果他請我來說明，我也很樂意」，這是他跟楊秋興之間的意見交換。

▲▼前高雄縣長楊秋興一行人20日晚上受邀參加厦門市台商投资企業協会26週年慶。（圖／楊秋興提供）

人在廈門的楊秋興跨海表示，19日與前副總統吳敦義聯繫，表示「前幾天到廈門旅遊，也順便參加廈門台商會年會。昨天（18日）韓國瑜市長打電話給我，希望我能接高雄市捷運公司董事長或高雄市銀行董事長，我已予以婉拒，並告訴韓市長，希望能夠投入兩岸小組，來協助推動相關事務」

至於兩岸工作小組的部分，不同政黨都有分配，目前規劃國民黨是3位、民進黨有2位、時代力量跟無黨籍各出1位，總共有7位議員，再加上學者專家，韓國瑜也希望兩岸工作小組內容以及決策未來都是透明，各方都能了解的狀態之下來推展兩岸關係，之後會很快籌組，至於是否回應楊秋興的期待，韓國瑜並沒有多說。