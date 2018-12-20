泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

▲杜拜一名男子在泳池內看妹自撸。（圖／翻攝自reddit）

國際中心／綜合報導

這樣看妹太超過了啦！杜拜一名男子16日入水後背靠著泳池邊，在水下脫下泳褲，邊看比基尼辣妹「自撸」，當他正舒服到無法自拔時，卻忘記這個游泳池的牆壁是透明的，影片畫面完全可以看到他在水下幹嘛，最後現場保全也發現此事，當場請他離開。

綜合外電報導，這名男子在杜拜的海灘俱樂部「Zero Gravity」玩水，竟然在游泳池裡脫掉褲子，邊看比基尼辣妹、左手邊上下晃動「自撸」，豈料他竟然忘記俱樂部的泳池牆是透明的，因此過程中全場的民眾都驚呆了。

「他忘記身後是透明玻璃！」民眾看到此景，陸續開始上傳影片至各大社群平台上，影片上也可以看到，這名男子褲子脫到一半，左手同時非常忙；保全人員見狀，立即上前拍肩驅趕，相關畫面被網友們瘋傳。

論壇「Reddit」上有許多網友討論：「先生，請把褲子拉起來，離開泳池區」、「整整一秒？」、「他到底是看誰啦」、「無法接受他弄在泳池裡面」、「在阿聯這樣做應該會犯法吧」、「警察快去抓他的屁股」、「誰知道泳池內誰做什麼壞事」、「不要害我在泳池懷孕」、「他被抓到那一瞬間我大笑」、「看起來會有性病傳染真的要小心」。

「Zero Gravity」俱樂部在Instagram上發布聲明指，發現男子有這個行為後，已經立刻請他離開俱樂部，並對當場在泳池內玩水的所有民眾道歉，事後也立即消毒換水。

【影片傳送門】泳池第一部、泳池第二部，引起討論。