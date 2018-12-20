4周大嬰兒與父母共眠　竟遭「左右擠壓」肋骨斷…慘死睡夢中

▲阿爾奇睡夢中遭父母壓死。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

英國一名4周大的男嬰阿爾奇（Archie）日前喝完奶後，被爸爸媽媽帶到床上一起睡覺，沒想到個天早上起床，他被發現沒有呼吸，送醫治後發現，他的肋骨遭到「左右擠壓」而骨折，而罪魁禍首就是跟他睡在同一張床上的父母。

根據外媒報導，事發當天凌晨1點半左右，凱利（Keeley Makin）跟妮琪（Nicky Marsh）兩人將感冒的阿爾奇從嬰兒床上抱起，並將其放在床的左側後睡著了；第二天一早，這對夫妻驚恐地發現兒子已經沒了呼吸，雖然試圖用CPR喚回孩子的生命，不過卻失敗了。

阿爾奇在被送醫之後，於11月17日被宣布死於嬰兒猝死綜合症，調查報告中顯示，他的肋骨骨折的原因是因為被「左右擠壓」，推測應該是在睡夢中意外被壓到後所造成的。曼徹斯特的警方表示，這個家庭沒有任何的歷史不良紀錄，這對父母對孩子是關心和深愛的，可以說是一個美好的家庭。

法醫愛倫（Alan Walsh）則稱，每晚可能有成千上萬的父母讓嬰兒在床上睡覺，但是這個舉動很有可能讓嬰兒處於危險之中，阿爾奇被慘死亡的給了大家提醒，這種死亡是可以被預防跟避免的；很多人永遠想不到這種事會發生，儘管你提供了一個美好的家庭，你是非常完美的父母。