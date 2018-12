客人行李忘拿！烏克蘭小黃司機打開驚見「RPG-22火箭筒」

▲ 計程車乘客行李裡面有RPG-22火箭筒。(圖/翻攝自烏克蘭國家警察官網)

國際中心/綜合報導

烏克蘭城市尼科波爾(Nikopol)一名計程車司機日前發現男乘客把隨身物品遺留在車子後座,不料打開後,司機才驚覺事態嚴重,因為裡面放了一支能打穿1公尺厚鋼筋混凝土的RPG-22火箭筒,趕緊通報警方。

根據烏克蘭警方18日釋出的消息,當局已在獲報後收走RPG-22火箭筒,已將它送往相關部門檢驗,發現武器屬於當地一名50歲有犯罪前科的男子。檢方表示,目前當局正考慮依法起訴這名男子,他可能因非法持有武器被處3年至7年有期徒刑。

RPG-22火箭筒是由前蘇聯研發生產的一款攜帶型火箭筒,可以打穿400公釐的裝甲或是1公尺的鋼筋混凝土,從啟動武器到開火僅需10秒,通常被用於短距離反坦克戰。

