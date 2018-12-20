阿里山台灣長鬃山羊集體暴斃　初診為疥癬蟲感染

▲▼保育類台灣長鬃山羊一度傳皮膚病感染集體暴斃，初診為疥癬蟲感染所致。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉豐山村天音谷瀑布、仙帽石山、千人洞步道一帶，近日傳出保育類台灣長鬃山羊的屍體皮膚潰爛，研判可能是傳染性皮膚病，甚至一度傳出集體暴斃，當地居民呼籲有關單位盡速派員調查並正視嚴重性，避免疫情擴大導致國寶山羊滅種，但經證實為虛驚一場，縣府人員初判為疥癬蟲感染。



嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，19日上午接獲阿里山鄉豐山村巡守員來電，表示近期巡視山區發現 有長鬃山羊死亡，均有皮膚病的情形，因該區為水源地，擔心會汙染水源區，希望能協助找出病因，避免疫情擴散。，立即派員上山，請豐山巡守隊協助帶往長鬃山羊幾個陳屍現場勘查及採樣，將根據檢驗結果做必要的因應處置。

據了解，20日家畜所已派員會同綠保科前往勘查一具腐化嚴重屍體，但因無法採樣，已轉請山區巡守員如發現新的病例協助採樣， 初診為疥癬蟲感染所致。

另外，由於台灣長鬃山羊屬狩獵物種，狩獵季節多集中於冬季，再加上疥癬螨於冬季流行之特性，常對族群造成衝擊，跟據屏科大陳貞志老師研究，野生長鬃山羊感染疥癬螨多見於台灣中南部山區，感染的長鬃山羊會體態虛弱、嚴重脫毛、皮膚龜裂、厚痂皮等，導致個體之行動困難及禦寒能力下降，進而造成虛弱、二次性細菌感染、易受天敵獵捕或低體溫死亡，未來考慮使用ivermectin類藥物投予控制疥癬螨之發生。