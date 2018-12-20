影／韓國瑜談當選半個月後心情　羨慕陳其邁「玩小貓喝咖啡」

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜在參加工商建研會晤時跟參加的代表們致詞，其中談到選後半個月心情，表示相當沈重，「沒有一分鐘高興過」，反而現在非常羨慕陳其邁的選後生活，不是玩小貓就是喝咖啡，每天笑得不得了。

▲韓國瑜講述自己當選後半個月心情，「沒有一分鐘開心過」 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜說選後半個月以來，「沒有一分鐘高興過」，反而看到陳其邁很開心，「不是喝咖啡就是玩小貓，每天笑得不得了」，這樣反而形象越來越來好，他自己是累到一塌糊塗，形象也越來越差，這一番話不但讓底下聽的代表們笑了出來，還有人高喊「加油」。

韓國瑜也點出選舉是「神仙老虎狗」，就職前後可以先拿個扇子跟大家開心聊天像是神仙一樣，等到拿到權力以後就像極了「老虎」，選輸了就像是「狗」垂頭喪氣，現在是反過來了，反而他這個當選人，每天垂頭喪氣，天天挨罵，不過隨後他也調整心情表示：「這個不重要，人生就是個選擇」。

韓國瑜也聊到自己一想到高雄市民投給了韓國瑜，「我的天哇！他們未必認識韓國瑜，卻勇敢投給韓國瑜，與其說投給韓國瑜，不如說投給了希望」，光是這一點他當市長若是看不清楚，那就太陶醉了，所以時時警惕自己，也是為何當選後每一分鐘都沒有開心過。