尊嚴療法　讓生命末期病患生死兩安

▲邱威鑫醫師運用尊嚴療法，提供成大醫學系學生作為教育訓練，並安排病人擔任「生命老師」，這也是台灣第一個將尊嚴療法運用在醫學生全人照護課程。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院全人照護醫學教育電子報主編、血液腫瘤科邱威鑫醫師說緩和療護專家Harvey Max Chochinov，於2005年在臨床腫瘤學雜誌發表了「尊嚴療法」，藉由利用引導用語邀請病人分享生命的故事，協助減緩病人在生命最後階段面臨的苦難與折磨，並陪伴喪親家屬度過親人離世的傷慟，讓生死兩相安。

邱威鑫醫師說在老爺爺離世後的幾個月，老爺爺的女兒來到志工室與他分享她的心情：「在很多痛苦不堪的夜裡，我一邊聽著父親的錄音檔，一邊看著這本回憶錄，有好幾度我一直哭，已經覺得自己撐不下去了，可是當父親熟悉的話語在耳邊響起時，我覺得自己不是孤單的一個人，那種感覺很難描述，就會覺得父親一直在我的身邊，從來沒有離開我…。」

事隔多年，老爺爺的女兒重新出現時，整個人脫胎換骨。邱威鑫醫師認為，只要能好好陪伴生者度過最辛苦的歲月，浴火鳳凰的重生是令人無法想像的！

邱威鑫醫師指出當時尊嚴療法研究的結果，91％病人覺得對這種照顧方式感到滿意或高度滿意的，86％認為對病人有幫助或非常有幫助，而提高病人覺得尊嚴被維護的感受有76％、增加病人的意志有68％、提高病人對生命的意義有67％，顯示此一療法的正向意義。因此成大醫學院提出希望讓醫學生接受安寧療護訓練的要求，由邱威鑫醫師負責構思設計、運用尊嚴療法，自2015年9月開始，提供成大醫學系6年級學生作為教育訓練，並安排病人擔任「生命老師」。這也是台灣第一個將尊嚴療法運用在醫學生全人照護的課程。

邱威鑫醫師說醫學生的安寧療護教育訓練，係以尊嚴療法為架構，引用精神科教授Viktor E. Frankl醫師的意義治療法：「人會為意義而生，也肯為意義而死」，眾生都在無法逃脫的「痛苦、死亡與罪惡」悲劇3要素中，找尋此生在工作、真善美、愛、苦難等的意義；及另位精神科醫師Robert N. Butler的生命回顧理論，去重整病人的生命故事。

邱威鑫醫師說台灣安寧療護之母趙可式教授，也曾提出運用生命回顧以發揮以下重要功能：有助於病人重整秩序、發現或重新詮釋意義，釋放衝突或不滿，以及放下既往的恩怨情仇與對塵世的牽絆，同時將自我的小生命統整於宇宙的大秩序中。

邱威鑫醫師指出敘事治療中提到傾聽話語中的深意，傾聽那些沒有談及的、沒辦法說出口的，隱含在話語背後的深意，這些才是尊嚴療法與生命回顧所共同帶來的美好之處。

邱威鑫醫師指出「生命老師」也留下回饋意見：「在訪談過程，讓自己心情抒發、分享，也可讓醫學生更體會家屬面對死亡的心情。以前在講述自己「生長過程」覺得是在八卦，但這次面臨的是生死關頭，已不在乎，坦然把自己想法講出來，很自由，更坦然面對死亡。」、「很感謝能有這次機會參與，也讓我自己能勇敢回憶過去，也說出許多過去不曾說出口的話。謝謝團隊的每一位成員。」、「很高興有人關心我。」．．．等等。

邱威鑫醫師表示透過這項訓練，受訓醫學生可以瞭解安寧療護的哲理與照顧理念，親身體認安寧療護的「全人」照顧精神，運用尊嚴療法、生命回顧與意義治療法，學習傾聽、回應與重整病人的生命故事；也藉此以協助受訓醫學生體認敘事醫學之精神，從中更理解病人需要，建立親善與信任的醫病關係，未來更願意以人性化關懷的態度來行醫。