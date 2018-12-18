「番薯頭發藍」冷到爆！冷氣團夜襲新北9.5℃刷新低　下波降溫等到跨年

▲冷氣團夜襲全台，新北9.5℃刷新低溫。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

大陸冷氣團發威！中央氣象局報導，18日這波乾冷氣團加上輻射冷卻效應來襲，各地早晚偏冷，尤其17日入夜便已經創下入冬低溫新紀錄，新北市深坑截至凌晨只剩9.5度，桃園大園也只有10.7度、台北文山也只有11度，溫度分布圖中「番薯頭」更是凍到發藍，北部東北部沿海及空曠地區將下探11度，迎接最冷時刻，網友有感驚呼「高雄現20度，終於有冬天的感覺了！」

氣象局副局長鄭明典也在臉書PO文，直指日低溫創新低，17日入夜後，深坑就已經剩下11度，氣溫比清晨還低。氣象局預報，18日持續受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地早晚偏冷，尤其清晨將迎來最低溫時刻，北部及東北部約12到13度，沿海及空曠地區有11度左右低溫發生機率，中部及花蓮約14度，南部及台東約16度。

▲「番薯頭發藍」冷到爆！乾冷空氣南下影響、日夜溫差大。（圖／中央氣象局）

好消息是，18日各地天氣晴到多雲，僅東半部雲量稍多，有零星短暫雨，白天高溫，北東可回到21到24度，中南部約26到28度，全台日夜溫差大。預計19日（周三）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，中部以北及東北部低溫仍只有13、14度，南部及花東約15度；白天起冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部東高溫約24、25度，感覺舒適，中南部可回到27度以上，感覺溫暖。

事實上，這波乾冷空氣南下，北台灣氣溫降幅較大，乾冷天氣型態的特色就是日夜溫差偏大。19至22日（周三至周六）各地大多都是多雲到晴的天氣，僅東半部有局部短暫雨；20至22日（周四至周六）溫度也會逐日回升，白天北東較舒適、中南部較溫暖，日夜溫差大。

天氣風險公司也表示，全台氣溫明顯下降，北台灣低溫只剩12度、中南部15至18度，預估這波冷氣團將影響至18日，清晨受乾冷空氣加上輻射冷卻影響，是這波最冷的一天。總經理彭啟明並分析，下一波冷空氣可能要到跨年前，約30日至明年元旦，降到多低仍有待觀察，第二周的預測要看趨勢，數值上可能要保守些。