桃園農博甫經市議會刪3000萬　鄭文燦向中央爭取2億補助

▲鄭文燦向中央爭取2億補助2019農博舉辦費用。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「蔡鄭會」18日於桃園市政府展開，市長鄭文燦向總統蔡英文提出「二項重大建設、六項急迫計劃」，請中央補助「六項急迫計劃」共109.3億經費；其中，日前甫被市議會刪除3000萬元、並要求後年不得再編列的桃園農博舉辦經費，鄭文燦亦請中央補助2億元，希望連續舉辦三年後，農博基地活化做為包括露營、環境教育場所。

鄭文燦說，桃園農博明年邁入第3年，市府原本就依農委會的設定，以3年為期，創造一個新農業的價值，同時促進農博舉辦地點新屋的發展。鄭說，台中花博花了86億，桃園的農博預定花3.6億，去年開始舉辦了二年，都非常成功，也結合了科技、環保和文化，創新農機及達到地方創生目標。

▲桃園市政府向總統蔡英文提出「六項急迫計劃」中包括桃園農博。▼鄭文燦指出，農博連續舉辦三年後，其基地將活化做為包括露營、環境教育場所。（圖／桃園市政府提供）



鄭文燦說，因為桃園農博的舉辦，讓桃園人口最少的新屋偏鄉，這些年來，人口有回流、增加情形，目前桃園人口有221萬人，預估在7年左右 ，人口會到達255萬人，和台北市差不多，所以在地主政下，每個地方都要均衡建設。

鄭文燦向總統蔡英文提出二項重大建設為：桃園航空城重大建設、三心六線軌道建設；另外的六項急迫計劃為：桃園會展中心（總經費41億）、桃園市立美術館建設計劃（爭取中央補助16.3億）、桃園流行音樂劇場（爭取中央全額補助40億）、北橫風景區生態旅遊亮點計劃（爭取中央補助4億）、桃園農業博覽會（爭取中央補助2億）、桃園市社會住宅興建計劃（爭取中央補助6億）。