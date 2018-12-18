鄭文燦向蔡英文爭取六項重要計畫　桃園青埔特區高佔三項

▲鄭文燦向蔡英文爭取六項重要計劃，桃園青埔特區高佔三項。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文拜會六都新市長第二站18日抵桃園，受到市長鄭文燦及市府團隊歡迎，由副市長游建華提出桃園的「二項重大建設、六項急迫計劃」說明，請中央支持補助。在「六項急迫計劃」中即有三項建設在桃園青埔特區內，凸顯桃園青埔未來對台灣發展重要性。

市府提出的六項急迫計劃為：桃園會展中心、桃園市立美術館建設計劃、桃園流行音樂劇場（爭取中央全額補助40億）、北橫風景區生態旅遊亮點計劃、桃園農業博覽會、桃園市社會住宅興建計劃；其中，前三項都位於桃園青埔特區內。

▲得天獨厚的便捷交通條件，使青埔特區未來發展看好。（圖／桃園市政府提供）

面積490公頃的桃園青埔特區，涵蓋中壢區與大園區，位於桃園航空城重大設計劃「蛋黃區」的青埔特區，因桃園機場及高鐵、機捷的便捷交通，發展潛力看好。

鄭文燦說，桃園過去30年內，未有國家級的文化設施落腳桃園。所以，他特別要積極爭取中央補助，提出包括桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場，及原住民族文創中心等重大建設計畫，目前桃園市立美術館建設計畫先期工程已經動工，主體工程將於明年動工；桃園流行音樂劇場及共構的原住民族文創中心部分，第一期露天劇場已核定，預計2020年完工，第二期規劃設置3,000席室內流行音樂展演場館，期望能夠盡快核定。

有關桃園會展中心計畫，鄭文燦則說，原來信義世貿展覽館計劃遷址到桃園高鐵特定區，計畫放棄後，市府推動桃園會展中心計畫，市府為代辦單位，該計畫與大台南會展中心、水湳國際會展中心同時提交可行性報告及綜合規劃，目前仍在國發會進行審查中。而為因應台商回流及各大產業在桃園擴大投資，市府正與經濟部合作台商回流平台，以協助解決缺工和缺地問題，在這樣的基礎上，希望桃園會展中心計畫儘早核定，讓桃園產業能量獲得更大支持。