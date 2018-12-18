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裝義肢無法脫困！老農民失足跌泥坑...呆坐2天才被發現

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▲▼森林,深山,踏青,登山（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 老翁在泥沼中待了整整兩天才被好心人士發現，所幸沒有生命危險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名農民鄭杰華失蹤兩日，18日終於被一名孟加拉籍的勞工尋獲，原來他兩日前在油棕園工作時，不慎跌入泥坑內，但卻因腳上裝有義肢，無法靠自己的力量爬起並求救，才會被困在泥坑裡整整兩日。鄭杰華被發現時，意識清醒，精神狀況良好，只是因為長時間未進食，因此身體虛弱，救護人員隨後將他送往醫院急救。

根據《中國報》報導，現年79歲的鄭杰華16日上午9時30分左右騎車到自己的油棕園後便失去聯繫，家人發現情況不對馬上報警。警方與救難人員17日遍尋了一整天卻都沒有看到鄭杰華的蹤影，直到18日上午一名孟加拉籍的勞工在一處泥沼內看到滿身泥濘、虛弱無力的老人，馬上通報警方，才順利找到失蹤兩天的鄭杰華。

鄭杰華的女兒表示，當時因為油棕園積水，才會繞道而行，但是由於路上都是爛泥，又十分濕滑，才會不慎跌入一個泥坑裡。她提到，父親多年前曾經發生車禍，右腳裝有義肢，才會在跌倒後無法自行爬起。鄭杰華說，其實這幾天都有聽到路人經過，並出聲呼救，但是因為身體不適，無法大聲呼喊，因此都沒人聽到。

鄭杰華18日上午9時被發現後，警方隨即趕往現場，並將他帶回警局，由警局醫護人員進行初步檢查，隨後多名消防員同時幫他清洗身上的泥濘，並幫他換上乾淨衣物，轉送中央醫院治療。

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