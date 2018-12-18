靠臉穿梭酒店！機器人包辦所有服務　阿里「菲住布渴」開幕

大陸中心／綜合報導

阿里首家未來酒店「菲住布渴」（FlyZoo Hotel）於18日開業，該酒店的旅客從大廳到電梯再到房間、餐廳、健身房等等，都涵蓋人臉辨識、語音控制、智慧機器人等服務。

這家由阿里巴巴集團建設、營運的未來酒店位在杭州阿里巴巴西溪園區旁，背靠阿里經濟體整合了一系列高科技，希望為消費者帶來智慧又舒適的體驗。

▲阿里未來酒店。（圖／翻攝微博／菲住布渴酒店，下同）

據介紹，酒店一共290間房，除了普通房型之外，還有阿里生態IP房，例如飛豬錦鯉房、天貓國際房、二次元等特色房；酒店與傳統的線上預訂、到達登記入住程序不同，客人能提前在菲住App上刷臉辦理好入住，也能透過大廳的自助入住機刷臉check in。

覆蓋酒店內全場景的客人身份辨識，「無感梯控、無觸門控將自動進行人臉辨識」，智慧點亮客人入住樓層，自動開啟房間門等。另外，在客人離開房間時，能借助無感體控定位系統，電梯將會自動到層等候。

房間內還有專屬的客房管家天貓精靈智慧音箱，在進入房間後，便可直接對室內溫度、燈光、窗簾、電視等進行語音控制；還能發出送餐、送水等指令，隨即會有機器人「天貓精靈太空蛋」和「天貓精靈福袋」送到客房。

客人去餐廳還能直接刷臉，無需登記；將菜送到桌前的也是機器人。此外，健身中心同樣也是刷臉進入，與一般健身房不同的是，這裡的有一塊大螢幕，跟隨螢幕可以體驗沉浸式的健身項目。

值得一提的是，客房內的家具、床品及其他物件，還能使用App拍照後一鍵在線下單。

阿里未來酒店CEO王群表示，「通過酒店管理平台系統能力的提升，未來酒店的人效比是傳統同檔次、同等規模酒店的1.5倍」。他提到，通過這一整套酒店系統的數位化、智慧化解決方案，阿里巴巴要為酒店行業裝上智慧大腦，例如在同規模的酒店，需要20人左右的財務人員匹配，通過數位化營運平台，在菲住布渴只需要3個人。