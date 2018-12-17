影／阿里「未來酒店」設備曝光！　電梯、房門靠臉開＋機器人送餐

大陸中心／綜合報導

阿里巴巴籌備許久的「未來酒店」18日即將在杭州揭幕，整間飯店幾乎沒有服務「人員」，全靠機器人穿梭提供協助，訂房、入住、坐電梯、開房門等一系列動作也不用「傳統房卡」，只需要使用「自助刷臉機」，就可以達到目的，目前FlyZoo Hotel是全球第一間支援全館身分識別、大面積使用AI系統的智慧飯店。

▲阿里巴巴無人酒店將開幕。（圖／北京晚報，下同）

根據《北京晚報》報導，命名為「FlyZoo Hotel」的「菲住布渴」酒店，名稱似乎有取諧音的巧思在。客房內，酒店設置天貓精靈，住客可利用智慧裝置控制房間溫度、燈光、窗簾、電視等，只需動口免動手。若需要護膚品、拖鞋、客房服務餐點等，將會有機器人服務員協助。在餐廳上菜、調酒、泡咖啡的也都是機器人，幾乎看不見服務「人員」的身影。

▲刷臉就可以打開房門。

訂房退房也不同於傳統，通過App預訂時，可根據喜好選擇房間樓層、位置和朝向，能在抵達飯店前，憑電子身份證刷臉check in；住客也可直接到接待大廳的「自助機刷臉」辦理入住。

▲搭乘電梯也只要「靠臉」驗證。

這間智慧酒店沒有服務台，不過大堂有服務大使，可以隨時為住客解決問題。退房同樣簡單也只需打開App，選擇預計退房時間，等時間到，即可自動退房。

▲利用「在線FaceKey」可執行多項智慧操作。

以酒店AI系統具有的能力，能為旅客節省時間，且幫酒店服務人員減少重複性工作。已經體驗過住宿的旅客表示，「入住的體驗很新奇，符合我的style。不過，感覺科技感還可以更強。」

▲在餐廳裡也都是機器人提供送餐服務。

阿里未來酒店CEO王群指出，未來酒店希望實現智能化和自動化，使酒店能夠聚焦於滿足「個性化需求」的消費者體驗，「為旅行服務升級的最後1米積蓄力量。」