影／黑色耶誕老人街頭出沒　「他們」夜襲街友只為這件事

▲黑佬用音樂與舞蹈，傳遞「PEACE,LOVE,UNITY AND HAVE FUN」的信念。（影／翻攝自黑色聖誕老人.BLACK SANTA臉書專頁，請勿任意翻攝，以免侵權。）

記者鄭鈺鈴／綜合報導

隨著耶誕節的接近，天氣也越來越冷，台北街頭出現一群穿著黑衣、掛著白鬍子的「黑色耶誕老人」，發送保暖衣物、食物給街友，並送上大大的擁抱，這段暖心影片近日曝光。舞者們說做善事、傳遞愛也可以用很帥的方式呈現！

黑色耶誕老人計畫已經邁向第五年，今年的活動名稱是「love's limit」，不僅在台北、台中、台東街頭為街友送上食物，也會到醫院、育幼院表演，為病童加油打氣、給孩童們帶來歡樂，去年（106年）他們更前往韓國釜山，繼續散發溫暖，讓愛無國界。

▲愛無國界，黑色耶誕老人前往韓國釜山小花育幼院。（圖／翻攝自黑色聖誕老人.BLACK SANTA臉書專頁）

黑佬（黑色聖誕老人）的成員有DJ、插畫家、設計師、攝影師、烘培師，還有舞者、歌手、演員跟大學生，大家希望身體力行將祝福分享出去，讓那些在生活中失去平衡，徘徊在人生低谷、露宿街頭的陌生人，能在寒冷的耶誕節得到一點溫暖與信心。

▲黑色耶誕老人的成員來自各行各業。（圖／翻攝自黑色聖誕老人.BLACK SANTA臉書專頁）

「黑色耶誕老人-黑彼得」來自北歐的傳說，在荷蘭與比利時的12月5日、6日，稱為耶誕老人之夜。當地人相信，黑彼得將在那天晚上幫忙耶誕老人分送糖果跟禮物給小孩。「黑色耶誕老人計劃」便是希望由民眾擔任耶誕老人許下願望，並由「黑色耶誕老人」來完成任務，深入街頭巷尾，快遞民眾的愛心與祝福。

▲黑色耶誕老人發送溫暖衣物給街友。（圖／翻攝自黑色聖誕老人.BLACK SANTA臉書專頁）

今年黑色耶誕老人首度嘗試「快閃召集」的方式，在12月23日晚間20點50分將於圓山花博園區Maji 集食行樂圓形廣場向所有一直關注此行動的朋友募集各式耶誕物資（保暖衣物、乾糧食品、 一張祝福卡片..等），一起將這些祝福轉贈給收不到禮物的朋友，不但傳遞愛與希望，也給自己一個不一樣的耶誕節。