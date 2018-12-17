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醜怪美食！真台南人才懂「煎虱目魚腸」　在地人曝經典吃法：早起才有

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醜怪美食！真台南人才懂「煎虱目魚腸」（圖／翻攝爆廢公社）

▲一盤焦黑酥脆的物事，是無數台南人心心念念的經典美味。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

提到台南美食，牛肉湯絕對佔有舉足輕重的地位，近年不僅當地人早上喝，就連觀光客、外國遊客都讚不絕口。不過最近就有網友在「爆廢公社」貼文，分享一張醜怪美食照片，盤內物事外皮煎到酥脆，甚至帶點焦黑，看上去有些嚇人，他只簡單留下一句，「聽說早起的人才吃的到」！

在地人一看馬上就認出家鄉味「虱目魚腸」，大推口感超美味，「晚了就吃不到了」、「好好吃，魚腸」、「南部比較多，這是虱目魚腸」、「在高雄晚上也吃的到」、「台南都要很早起床才吃得到，算是搶手貨」、「大部分都只能在早上才能吃到新鮮的，下午或晚上吃到的大部分都是先處理的」、「不吃這個對不起天地良心啊」。

不少台南饕客大方公開虱目魚腸吃法，不同烹調方式各有美好，「煎魚腸越焦越好吃」、「我喜歡煮湯的」、「就是要煎到恰恰，沾上胡椒鹽，好吃」、「高雄有滷的，我比較愛吃」、「配酒好料理」、「其實燙的比較好吃」。

醜怪美食！真台南人才懂「煎虱目魚腸」（圖／翻攝爆廢公社）

▲有高雄網友指出，虱目魚腸在南部大為風行，煎、滷、煮都好吃。（圖／翻攝爆廢公社）

此外，之前也有南部網友分享「魚腸湯」初體驗心得。她說，某天早上喝魚皮湯的時候，聽到有些人喊著「我要喝魚腸湯」、「老闆今天有嗎」，心中就深深印下這3字，默默的把魚腸湯列為下次必點的產品。

過了幾天，她總算成功吃到了魚腸湯，大讚腸子的部分沾上醬油真的是美味極了，湯也很好喝。不過，她也說身邊有很多朋友很不敢吃魚腸，覺得那個味道很噁心，「但我覺得就是那個味道好吃阿，不管是煎的、水煮的、還是煮成湯，都很好吃！」

本站去年新聞〈被同學逼吃「煎虱目魚腸」結果上癮　台南人瘋喊：好吃到爆〉，報導一名女大生到台南讀大學，被同學逼吃虱目魚腸，起初看到黑黑的一盤有些害怕，沒想到味道卻讓她驚豔不已，「看似恐怖卻蠻好吃的，但魚腸湯我還是不敢，只敢吃煎的。」

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關鍵字：魚腸,虱目魚腸,爆廢公社

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