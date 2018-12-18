推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

▲慶祝改革開放40週年大會在北京人民大會堂隆重舉行。（圖／翻攝自新華社）

記者楊子萱／綜合報導

慶祝改革開放40週年大會今（18）早10點在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、大陸國家主席習近平在大會上發表演說，強調新時代中的「中國特色社會主義思想」，堅持在科學社會主義的基本原則下，吹動理論、實踐、制度和文化等方面的創新，「社會主義的偉大旗幟始終在中國大地上高高飄揚」。

習近平強調，今天在大會上回顧改革開放40年的光輝歷程，總結以往來的成就和經驗，並動員全黨及全國人民在「新時代」中，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」的思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想為基礎，繼續推動改革開放，實現「兩個一百年」的奮鬥目標。

▲習近平於慶祝改革開放40周年大會發表重要講話。（圖／翻攝自央視直播，下同）

習近平認為，「建立中國共產黨」、「成立中華人民共和國」、「推進改革開放和中國特色社會主義事業」，是大陸自五四運動以來，發生的三大歷史性事件，「改革開放是共產黨的一次偉大覺醒，推動中國特色社會主義事業的飛越。」

他回顧大陸過去歷史，「文化大革命的十年內亂，導致社會經濟瀕臨崩潰邊緣」，人民連溫飽都成問題，國家百業待興，「黨內外強烈要求糾正文化大革命的錯誤」，並在前中共領導人鄧小平和老一輩黨員的支持下，努力擺脫長期左派的束縛。

▲中關村的改革開放40周年對比圖。（圖／翻攝自央視新聞微博）

自十八大以來，大陸在政策下形成「新時代中國特色社會主義思想」，推動「五位一體」的總體佈局，協調推進「四個全面」的戰略佈局，堅持「穩中求進」的基調，推出1600多項改革方案，增強改革系統性、整體性、協同性，注重重大制度創新，努力提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

出席人員方面，除了中共黨領導和黨員，另有港澳、台灣人士、海外僑胞及歸僑、僑眷代表、首都各界群眾代表、解放軍、武警部隊官兵代表、各國駐華使節、各國際組織駐華代表，以及在大陸工作的外國專家代表。

習近平近年強調「人類命運共同體」概念，積極推動「一帶一路」倡議，同時堅持改革就是「在大陸特色社會主義道路上不斷前進」，堅持並加強黨對全面深化改革的集中統一領導，透過完善和發展大陸特色社會主義制度，推進國家治理體系，以及治理能力現代化的改革總目標。

▲▼改革開放40周年對比圖。（圖／翻攝自央視新聞微博）

大會上頒布授予「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章，表彰100名對改革開放有傑出貢獻的人員，像是基層治理、脫貧攻堅推動者、司法體制改革者、資本市場發展者等。其中，阿里巴巴創辦者馬雲、騰訊創辦者馬化騰也都在名單內。

除了中共黨領導和黨員之外，今日出席大會的還有港澳、台灣人士、海外僑胞及歸僑、僑眷代表、首都各界群眾代表、解放軍、武警部隊官兵代表、各國駐華使節、各國際組織駐華代表，以及在大陸工作的外國專家代表。

大陸官方目前強調「人類命運共同體」，積極推動「一帶一路」倡議，同時堅持改革就是「在大陸特色社會主義道路上不斷前進」，堅持並加強黨對全面深化改革的集中統一領導，透過完善和發展大陸特色社會主義制度，推進國家治理體系，以及治理能力現代化的改革總目標。

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