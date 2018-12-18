參加搖滾演唱會！女兒「爆筋比歌詞」給聽障父　一起舞動逼哭萬人

▲卡里比出歌詞，讓父親知道演唱會的進度到哪。（圖／Jules Maria提供）

記者丁維瑀／綜合外電報導

加拿大19歲女子卡里（Karri）日前跟聽障的父親參加一場搖滾演唱會，為了讓戴著助聽器的爸爸能更融入氛圍，她歌唱的同時又比出歌詞，興奮的她手上還冒出幾條青筋。這段感人畫面被旁邊的聽眾朱爾斯（Jules Maria）所錄下，至今吸引36萬人按下心情，「我們甚至忘了舞台上的事情，看著這個非常令人著迷！」

另類金屬樂隊「寬限三天樂團」（Three Days Grace）12日在艾德蒙頓（Edmonton）演出。卡里與53歲的爸爸達林（Darrin Carberry）是聽眾之一；過程中，女兒貼心比出歌詞的手語，父親則帶著微笑看著她，並隨著隱約的節拍舞動。

達林出生時就是聽障寶寶，他平時會戴著助聽器，讓自己能稍微聽見一些聲音。先天上的困難並未阻止他對音樂的熱愛，當他得知樂團有演出時，他立刻就說要與女兒一同前往。

▲卡里與父親都喜歡音樂。（圖／Jules Maria提供）



卡里事後受訪時表示，她與爸爸都玩得很高興，她決定比劃歌詞，讓對方知道當下播到哪首歌，「一位女士接著來找我，說她想要拍攝，希望我別介意。她告訴我，能看見這樣的事物真的很驚奇。」

朱爾斯14日將30秒的影片上傳臉書，她寫道在演唱會上見證了相當美麗的事物，讓她目不轉睛，甚至忘了台上的表演，「他們非常甜蜜，父親替女兒感到驕傲，這只是其中一首歌，抱歉這是個低品質的片段而已。」

寬限三天樂團也注意到影片，透過臉書表示「這是現在網路上最酷的東西，太美好了！」鼓手山德森（Neil Sanderson）甚至私訊卡里，告訴她這個時刻有多甜蜜。

卡里表示，影片傳開後，她收到許多來自世界各地的訊息，反應非常熱烈。至於父女未來還有哪些計畫？她笑說，會再找尋更多的演唱會，當然，都跟搖滾類型有關。