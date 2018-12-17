台中男高中生3樓跳下　「後腦撕裂傷」幸無生命危險

▲台中某高中傳出疑似學生跳樓意外，所幸送醫後暫無生命危險。（圖／翻攝Google map）



記者陳玉／台中報導

台中市潭子區某高中17日中午驚傳學生疑似跳樓意外，一名高中一年級男學生自3樓墜落，緊急送往慈濟醫院搶救，院方表示，學生目前暫無生命危險，但因後腦勺撕裂傷、第12胸椎壓迫性骨折，仍須住院觀察。

台中市消防局17日中午獲報，潭子區一所高中校園內有學生墜樓，警消人員到場見15歲男學生從3樓掉落，造成後腦撕裂傷，手腳擦傷，緊急送醫急救。

學校主任表示，意外發生當下，為中午12點休息時間，緊急通知救護車、學生家長，目前校方已成立緊急應變小組，將協助輔導後續事宜。

頭家派出所副所長謝順安表示，中午12點15分接獲校方報案，稱有學生墜樓情形，據警了解，男學生是自己從2樓走到3樓，不明原因跳下，同儕目擊後立即通報教師，目前已請校方提供監視器畫面，釐清事發原因。

台中慈濟醫院急診室醫師李冠儀表示，男學生到院時意識清楚，初步檢查第12胸椎有壓迫性骨折、肝臟輕微撕裂傷，無明顯大量內出血，因學生墜落時頭部著地，後腦勺位置有撕裂傷，經頭部電腦斷層檢查，並無腦出血狀況。生命徵象穩定，暫時沒有生命危險，仍須住院觀察。

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