超摳男相親只帶「20元」　女傻眼還倒貼錢：活該單身狗

▲大陸有2億單身人口，構成龐大相親市場。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州一位女網友日前在網路論壇上爆料相親過程，她在文中細數相親對象讓人傻眼的行徑，認為對方是「有計畫的摳門」，竟然全程只帶人民幣20元（約新台幣90元），還讓女方付吃飯錢。最後女網友憤而離去，對方卻傳訊息問，「你為什麼不喜歡我？」讓她既憤怒又無奈的表示對方「活該單身狗」。

女網友名叫「開心的歲月」，她表示，由於對方是住在大江東義蓬，而她住在世紀城，所以決定自己開車，但是被男方說服「給他一個表現的機會」，便答應早上9點見面。然而男方卻在9點40分才到，且到了目的地之後，一下車就牽起她的手，為了顧及對方面子，她說當下只好忍住。

接著對方表示自己沒有吃午餐，走進肯德基後便掏出一張20元人民幣（約新台幣90元），接下來的行徑被女網友稱為「騷操作」。

女網友稱，兩人午餐吃的是大渝火鍋，男方全程狂喊「辣死了」，付錢的時候也只有一句「我手機忘記帶了」。雖然女網友把錢付了，也認為吃飯不一定要男生付錢，但當她問對方難道出門不帶現金嗎，對方卻回說「只帶了20塊。」

女網友表示，吃完飯後兩人去拿手機，對於把飯錢轉帳給她，男方隻字也不提，在逛街的時候全程都在玩手機，當她提議要去星巴克，卻遭對方冷回「又貴又難喝」。女網友原想轉身就走，對方以看電影為由把她留下，卻又只買了自己的電影票一張，讓她再也無法忍受，直接搭上計程車回家。

事後對方發微信，問是不是不喜歡他，說他沒有經驗，並說真的很喜歡她。女網友質問，「這麼小氣怎麼找老婆啊」，對方回，家裡是有錢的拆遷戶，還開寶馬，哪裡小氣？對此，女網友表示，「沒有經驗上來就拉手？」更說對方情商如果只有這樣，除非是故意的，「不然活該單身狗」。

▼網友回覆批男方是奇葩 。（圖／翻攝自網易新聞）

網友紛紛留言表示，「這種人的思想看不懂看不懂」、「妳竟然能忍到吃飯後」、「單身不是沒理由的」、「奇葩，要我早走了」。

▲網友回覆覺得相親的男方思路很有問題。（圖／翻攝自網易新聞）